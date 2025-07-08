Когда заключенные подают в суд на тюрьму

По данным The New York Times, тюрьмы обязаны предоставлять заключенным В США доступ к юридическим материалам и почтовым отправлениям. Кроме того у заключенных есть возможность подать иск в суд на что угодно. У них много свободного времени, поэтому в суд частенько прилетали самые нелепые иски. Кто-то жаловался на плохую еду в столовой, кто-то — на Бога, другие требовали порнографии. Что еще придумывали заключенные?

Лоуренс Биттакер пожаловался суду на слишком влажные бутерброды

Лоуренс Биттакер вместе с другими преступниками ездил в специально оборудованном фургоне и убивал женщин, используя бытовые инструменты.

В тюрьме Биттакер делал поздравительные открытки и подавал бессмысленные иски в суд на всех, кого знал. Однажды он подал иск с жалобой на тюремную столовую — там якобы подавали слишком влажные бутерброды, и печенье, которое сильно крошилось.

Джозеф Гонсалес и дефектная стрижка

Джозеф Гонсалес, осужденный за сексуальное насилие, подал в суд по причине того, что ему сделали «дефектную стрижку» во время пребывания в тюрьме.

Как отмечает адвокат Энн Х. Мэтьюз, Гонсалес утверждал, что потерял сон, у него появились боли в груди и головные боли после стрижки.

Кеннету Паркеру не дали арахисовую пасту

Кеннет Паркер попросил в тюремной столовой две банки арахисовой пасты, и заплатил пять долларов. Однако, двух банок в тюрьме не могли предоставить, и продали только одну.

Позже он подал в суд на тюрьму в соответствии с Законом о гражданских правах 1871 года. Он требовал возмещения ущерба в размере 5500 долларов, а также моральную компенсацию, так как он находился в «эмоциональном истощении» после этого.

Джесси Диммик подал в суд на своих жертв

Джесси Диммик ворвался в дом Джареда и Линдси Роули в штате Канзас. Диммик держал их в плену, а перепуганные Роули кормили его и даже смотрели с ним фильмы.

Когда он спал, супруги сбежали и связались с полицией, после чего его арестовали. Но из тюрьмы Диммик подал в суд на своих жертв — он рассказал, что якобы они согласились скрывать его от полиции, и приняли в своем доме. Позже дело было закрыто из-за отсутствия каких-либо доказательств.

Роберт Ли Брок подал в суд на самого себя

Роберт Ли Брок отсидел 23 года за взлом и крупное воровство.

Однажды он подал иск на самого себя на 5 миллионов долларов — он якобы нарушил свои собственные гражданские права и религиозные принципы, позволив себе напиться и совершить кражу. Преступник ожидал, что обязательства по покрытию данного иска должно понести государство. Иск, естественно, был отклонен.

Павел Мирча подал в суд на Бога

В 2005 году заключенный из Румынии Павел Мирча отбывал 20-летний срок за убийство, и подал в суд на православную церковь.

Мирча утверждал, что при крещении между ним и Богом был заключен договор. В обмен на молитвы Бог должен был защищать его от влияния сатаны. Отсутствие этой защиты Бога непосредственно привело к тому, что Мирча совершил убийство, и он настаивал на том, что вся ответственность лежит на Всевышнем.

Иск из-за растаявшего мороженого

Рой Клендинен, отбывающий срок в тюрьме в Сиракузах, штат Нью-Йорк, подал иск о гражданских правах в 1992 году.

Тюремный охранник отказался положить мороженое Клендинена (которое он получил в качестве вознаграждения) в морозилку, и оно растаяло. Он требовал компенсации в один миллион долларов за жестокость и причиненный моральный ущерб.

Скотт Гомес и неудачный побег

В 2004 году Скотт Гомес подал в суд на тюрьму после неудачной попытки побега с использованием самодельной свечи.

Свечой он расплавил потолочную плитку, и пробрался на крышу, откуда спрыгнул (высота была 12 метров) и получил многочисленные травмы. Гомес подал в суд, утверждая, что тюрьма не приняла надлежащих мер, чтобы предотвратить его побег. Тем более он уже несколько раз пытался бежать, и тюрьма якобы должна была учесть его «склонности».

Роберт Пол Райс хотел человеческой крови в меню

Грабитель Роберт Пол Райс подал в суд на тюрьму за ущемление свободы вероисповедания.

Как утверждал преступник, в первые дни срока он сообщил, что он принадлежит к клану друидских вампиров — соответственно, для питания ему была нужна человеческая кровь. В тюрьме ему отказали, и он подал иск о гражданских правах.

Джеймс Хиггасон потребовал доступа к порнографии

Джеймс Хиггасон подал в суд на тюрьму в штате Индиана, потому что у него не было доступа к порнографии. Хиггасон и его адвокаты утверждали, что у него было право на порнографические журналы и другие материалы в тюрьме, а отсутствие доступа к ним причиняло ему «эмоциональные страдания». Он подал в общей сложности 114 исков, пытаясь добиться желаемого, но у него так и не получилось.

Джон Роберт Демос потребовал серебра

Заключенный Джон Роберт Демос подал в суд на то, что в тюрьме ему не могли обменять бумажные деньги на серебро.

Такой закон существовал до 1971 года, но когда тот находился в тюрьме, прошло уже много лет. Также Демос подавал иск на 15 миллионов долларов из-за того, что ему отказывали в изменении имени. Он подал в итоге около 32 исков.

Кевин Говард думал, что его мысли читают

Кевин Говард подал в суд, потому что был убежден, что тюремное руководство транслируют его мысли по громкой связи.

По его словам, сотрудники тюрьмы незаконно имплантировали ему в мозг устройство, которое позволяло им контролировать и транслировать его мысли. В итоге тюрьма предоставила доказательства того, что Говарду никогда не делали операций, и вскоре дело закрыли.