Почему самая жестокая русская атаманша избежала наказания

Во время Гражданской войны, население иркутской земли жило в страхе и ужасе из-за деятельности Черепановской банды. Главари этой банды были осуждены на смертную казнь за контрреволюционную деятельность, массовые убийства и бандитизм. Однако Анна Черепанова, одна из ключевых руководителей, которая фактически управляла делами банды вместо своего мужа, избежала наказания. Почему?

© Кадр из фильма "Бумбараш"

Анна Черепанова, известная своей неуловимостью, умело уклонялась от ареста. Большевики, стремясь поймать тех, кто совершал убийства и нападения, не смогли найти ее, хотя было известно, что банда скрывается в болотах Бирюкюля. Они неоднократно прочесывали эту местность, но преступники всегда уходили от них благодаря своему знанию местности и поддержке местного населения. Отряд особого назначения, возглавляемый Мишариным, не решился рисковать и не смог поймать Черепанову. Вместо этого, по некоторым сведениям, Анна привела их в засаду и уничтожила большую часть отряда. Есть версия, что она расстреляла их, когда они отдыхали ночью.

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После неудачных попыток арестовать Черепанову, власти решили привлечь охотников-добровольцев, которые имели свои счеты с бандой. Один из охотников смог ранить Черепанову, но она сумела уйти и спрятаться в тайге. С тех пор она носила пулю на шелковом шнурке как талисман. В отличие от другого главаря банды, А. Кайгородова, которого поймали и казнили, Анне повезло.

О Черепановой ходили легенды о ее выносливости, бесстрашии и отваге. Власти устроили засаду, когда узнали о ее визите в родной город Картухай, но не смогли поймать ее. Она как будто исчезла, проходя через окружение. По некоторым сведениям, она просидела несколько часов в болоте, дыша через камыш, пока ее преследователи искали ее.

Со временем советская власть укреплялась в Сибири, и Черепановой стало ясно, что ее действия бесполезны. Она не хотела идти на компромисс и договариваться с властями, так как знала о роковых ошибках других главарей банд. В 1924 году Черепановская банда исчезла, и слухи ходили, что они были убиты при поимке. Однако спустя полвека стало известно, что это не так.

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На самом деле, власти перестали искать банду, так как они прекратили свою деятельность и перешли к другим задачам. Мотивы действий Черепановой были скорее личными, а не идеологическими. Это подтверждается тем, что она не сотрудничала с фашистами во время Великой Отечественной войны, в отличие от других главарей банд.

Существует также версия, что Черепанова умело заметала следы своей деятельности. После роспуска банды они с мужем создали новые документы и уехали на север, притворяясь обычными гражданами СССР. В 1936 году они жили в Чите, где муж Анны умер, а она сама перебралась в Красноярск и работала там в торговле.