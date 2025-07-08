Несмотря на железный занавес, некоторые советские товары пользовались настоящим успехом за рубежом. Их скупали, сравнивали с западными аналогами и даже хвалили в иностранных медиа.

Так, фотоаппараты «Зенит» активно экспортировались с конца

60-х: более четверти всех моделей шло на внешний рынок. Американская пресса сравнивала советскую фототехнику с космическими разработками – в хорошем смысле.

Не меньше интерес вызывали советские наручные часы. Благодаря сочетанию цены и качества, их поставляли в 70 стран мира. Только с 1980 по 1990 годы за границу ушло около 220 миллионов экземпляров.

Как строилась Москва: от крепости к мегаполису

Из продуктов выделялись черная икра, рыба, шоколад и, конечно, водка «Столичная». В какой-то момент она даже вытеснила виски из американских баров и стала появляться в голливудских фильмах.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.