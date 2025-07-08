Кем были авары, запрягавшие славянок в повозки вместо волов

Летом 558 года жители Константинополя наблюдали на своих улицах всадников, одетых в броню из железных пластин. Воины отличались высоким ростом, носили на голове по две длинные косы и ехали на мощных лошадях, также защищенных доспехами. Эти воины были послами авар, которые высокомерно заявили императору Юстиниану, что они уары — самый сильный на земле народ, который может истребить любого врага. Для славян авары стали настоящими мучителями, которые требовали дани не только богатством, но и кровью.

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Тайна происхождения

Откуда пришли авары историки не выяснили. Наиболее популярная версия говорит, что они происходят из степей, простирающихся вдоль современных границ Северного Китая. Ряд историков считают, что перед тем, как попасть в Европу, они кочевали между Каспием и Азовским морем. Последние считают родиной аваров степи Центральной Азии.

Изучив черепа, поднятые из аварских курганов, антропологи пришли к выводу, что 80% из них были европеоидами. При этом 34% принадлежали к нордической расе, которой характерны высокий рост, светлые глаза и волосы. 20% относились к монголоидам, которые, по мнению историков, присоединились к орде в Сибири или Причерноморье.

У авар была руническая письменность, однако нет данных, что они использовали ее для переписки. Аварские воины носили на голове по две длинные косы, на шеи гривны, а на поясе золотые пряжки с элементами, похожими на скифский «звериный стиль».

Стремена и броня

На поле боя аварский всадник был аналогом современного танка. Они воевали не так, как все кочевники, которые до них прорывались в Европу. Аваров и их лошадей защищала броня из металлических пластин. На голове они носили глубокий шлем с маской-личиной. В бою авары использовали мощный лук и сабли-палаши, оставляющие ужасные раны. А самое главное: именно авары принесли в Европу стремя, которое перевернуло военное дело.

Стремена обеспечивали надежную посадку в седле и значительно расширяли возможности всадника в бою. Авары начинали сражение с обстрела противника стрелами, после этого закованные в броню конники, вооруженные тяжелыми пиками, врезались в строй противника. За счет стремян удар копья был очень силен. Разгром врага завершала сабельная рубка.

Авары в Европе

В 557 году 20 тысяч аварских всадников появились в Причерноморье, населенном воинственными кочевниками — савирами, барсилами, утигурами. Пришельцы разметали новых врагов и как нож сквозь масло прошли через территорию современной Украины.

В 558 году в союзе с кутригурами они разгромили племена утигур и придунайских антов-славян. В этом же году Византия начала выплачивать им ежегодную дань. Через семь лет авары обогнули Карпаты и ворвались в Западную Европу. Учинив страшный погром и взяв в плен франкского короля Сигизберта, орда вернулась на Дунай.

Фотография: Велики как обры: кем были авары, запрягавшие славянских женщин в телеги вместо волов №6 - BigPicture.ruК 568 году авары полностью вырезали германское племя гепидов и взяли под свой контроль территорию Паннонии, где основали каганат. С ромеями у аваров сложились странные отношения. Кочевники опустошали провинции империи, заключали мир и снова устраивали налет. Изредка византийцы нанимали аваров для уничтожения своих внешних врагов.

Славяне — пушечное мясо

Каганат разросся и взял под свой контроль славян. На подконтрольных территориях авары построили деревянные крепости-хринги, где хранились припасы, получаемые от славян. Хронисты писали, что они презирали покоренные народы. Известен летописный рассказ, как авары начали войну против славянского племени дулебов. Победив, вместо волов и коней они запрягали в телеги дулебских женщин и так катались.

Покоренные славяне выплачивали дань не только продуктами, но и людьми. Франкский историк Фредегарий писал, что они поставляли аварам отряды ополчения. Во время сражений авары ставили славян в передовые линии. Они принимали на себя основной удар и избавляли повелителей-авар от потерь. Фредегарий также писал:

«…каждый год авары приходили зимовать к славянам, брали жен славян и дочерей их к себе на ложе».

В 623 году славяне подняли восстание и создали свое государство на территории современной Чехии и Нижней Австрии. Через три года крупное поражение аварам нанесла армия Византии, позже их разгромили болгары и «солнце» каганата начало закатываться.

Конец аварского каганата

После неудачного похода на Царьград аварская знать раскололась на группировки, стремившиеся посадить на трон своего претендента. В 640 году из Далмации их вытеснили свирепые хорваты и аварские владения сократились до пределов современной Венгрии. Воины каганата постепенно выдыхались и теряли свой воинственный пыл.

В 797 году против авар выступила армия франкского короля Карла Великого. Хронист Эйнград написал, что после этой войны в Паннонии не осталось ни одного живого авара. Все они были истреблены. Через несколько лет аварскую территорию поделили между собой франки и болгары.

Вместо воинов — пьяницы, торгаши и лицемеры

В византийской хронике IX записан разговор старого аварского воина и болгарского хана Крума. Повелитель болгар спросил врага, почему их держава погибла, а воины утратили былую воинственность. Авар ответил:

«Вначале из-за ссоры, лишившей кагана верных и правдивых советников, власть попала в руки людей нечестивых. Затем были развращены судьи, которые должны были отстаивать перед народом правду, но вместо этого побратались с лицемерами и ворами; обилие вина породило пьянство, и авары, ослабев физически, потеряли и рассудок. Наконец, пошло увлечение торговлей: авары стали торгашами, один обманывал другого, брат продавал брата. Это, господин наш, и стало источником нашего постыдного несчастья».

Добавить к словам старого воина нечего. Славяне называли грозных завоевателей обрами и сравнивали их с могучими великанами. В «Повести временных лет» летописец писал:

«Были обры телом велики, а умом горды, и истребил их Бог, перемерли все, не осталось ни единого обрина».

Про своих угнетателей славяне не забывали и по Руси ходила поговорка «погиб как обр». Означала она, что после смерти человек не оставил потомства и наследия. Всю историю Руси над ней висела угроза, исходящая из Великой степи. Спустя столетия после авар оттуда прискачет новый завоеватель в лице монгольских кочевников, которые повторят аварский опыт, но в больших масштабах.