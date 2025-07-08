«Проклятые имена»: как русские боялись называть детей

Каждый родитель стремится дать своему ребенку счастливое имя и придерживаться существующих традиций, и в разных странах они свои.

Традиции в семье Романовых

Строителей Руси не существовало конкретных проклятых имен. Запреты распространялись только в пределах определенного рода. В список нежелательных могло попасть имя предка, который опорочил свою семью или покончил жизнь трагически. Напротив, если человек прославил свою фамилию каким-то замечательным поступком, жил долго и счастливо, его имя было популярным среди потомков.

Именно такую традицию придерживалась династия Романовых. В отличие от русского обычая, царских наследников не называли по святцам. Приоритет отдавался именам прародителей с удачной судьбой. Имена царских особ, которых постигло несчастье, сразу же исключались из списка. Примером может служить убийство Павла I во время государственного переворота. После этого в России не появлялись престолонаследники с именем Павел.

Самыми почитаемыми в династии Романовых были имена Александр и Николай. Однако эта замечательная традиция не помогла последнему царю Николаю II избежать мученической смерти.

Неофициальные запреты

Согласно церковным канонам, ребенка нельзя называть именем Бога или дьявола. Священник никогда не окрестит мальчика именами Иисус или Люцифер, так как это считается богохульством.

По народным поверьям, нельзя давать ребенку имя, совпадающее с именем ближайшего родственника, так как это может привести к разделению неблагоприятной судьбы. Не рекомендуется, чтобы дочь и мать, сын и отец были тезками. В этом случае покровительство ангела-хранителя будет делиться между ними, а старший член семьи будет иметь приоритет у небесного защитника. По традиции категорически неприемлемо давать девочкам мужские имена, а мальчикам женские. В таком случае у женщины могут преобладать мужские черты, а мужчина может быть излишне женственным.

Под покровом тайны

Даже если все правила соблюдены, имя может принести своему обладателю неприятности. Зная имя человека, колдун или злопыхатель с сильной энергетикой может наложить на него сглаз или порчу. Чтобы избежать этого, в древности новорожденных записывали сразу несколькими именами.

Главное из них было известно только близким родственникам, которым можно было полностью доверять. В наше время некоторые люди принимают псевдонимы или получают прозвища, и имя, данное при рождении, забывается. Замечено, что такие люди часто более удачливы, чем остальные.