Чихуахуа спасла провалившегося в расщелину в горах мужчину

В Швейцарии спасатели нашли мужчину, провалившегося в расщелину ледника, благодаря его маленькой собаке. Об этом сообщает CBS News.

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Мужчина, имя которого не раскрывается, гулял по леднику Фи со своей чихуахуа. Вдруг он наступил на сугроб и упал в скрытую под снегом расщелину. Турист тщетно пытался выбраться и застрял на глубине восьми метров. Тогда он использовал любительскую рацию. Ее сигнал поймал человек, прогуливавшийся неподалеку, и позвал на помощь спасателей.

Во второй половине дня спасатели добрались до ледника на вертолете, однако столкнулись с большой проблемой. Они никак не могли найти расположение мужчины. В этом им помогла чихуахуа. Спасатели заметили, что та сидит на одном месте и не двигается. Подойдя ближе, они увидели расщелину и достали из нее мужчину. Они назвали собаку настоящим героем.

Ранее сообщалось, что в городе Кенневик, США, пара спаслась из пожара благодаря домашней собаке по кличке Уиллоу. Он разбудил их, когда огонь уже охватил лестницу, ведущую на улицу.