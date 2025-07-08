Как в СССР появился «рыбный день» и почему для него выбрали именно четверг

О так называемом «рыбном дне» слышали даже те, кто не застал СССР. Но о том, как он появился и почему был назначен на четверг, знают далеко не все. Давайте разберемся с этим явлением, которое кто-то принимал с восторгом, а кто-то с нескрываемым отвращением.

Начать нужно с того, что человеческий организм не может обходиться без белков. Получить их можно из молочных продуктов, грибов, бобовых и зерновых культур, овощей и даже некоторых ягод. Но самым богатым источником белка остаются мясо и рыба. Правда, есть одно «но» — мясо достаточно сложный в получении и поэтому дорогостоящий продукт. В старые времена оно вообще было для многих неслыханной роскошью, которую подавали к столу на самые большие праздники.

В Российской империи объем производства мяса на душу населения было очень низким. Статистика говорит, что в 1913 году говядины, свинины, конины, птицы и мяса мелкого рогатого скота на каждого жителя страны вырабатывали 23,3 кг. Во время Первой мировой войны выяснилось, что треть мобилизованных вообще впервые попробовали мясо в армии.

После революции ситуация долго оставалась удручающей, но потом началась коллективизация и показатели поползли вверх. Организация колхозов и борьба с «кулаками» проходила с применением насилия и обмана, но результаты были очевидными. Производство мяса в СССР неуклонно росло до 1990 года, когда составило 67.7 кг в год на человека. Кстати, медиков это вовсе не радовало, они заявляли, что для здоровья граждан страны нужны 100 кг на каждого!

Первое и второе пришествие «рыбного дня»

Производство мяса и мясных продуктов росло, и они были разнообразными. Но, их все равно не хватало. Именно поэтому по указанию наркома внутренней и внешней торговли Анастаса Микояна в стране ввели «рыбный день». Это произошло в сентябре 1932 года, после выхода постановления Наркомснаба «О введении рыбного дня на предприятиях общественного питания».

Так правительство решило перекрыть недостаточное производство мяса. 1932–1933 годы вообще были непростыми в отношении продовольствия. На западе и юге СССР даже вспыхнул масштабный голод, унесший по разным оценкам от 3,5 до 5 млн жизней. Приучая граждан есть рыбу, власть старалась хоть как-то исправить сложное продовольственное положение. Впрочем, уже в 1934 году «рыбный день» отменили.

В следующий раз о полезных свойствах рыбы вспомнили уже в 1970-х годах. В то время рыбы на прилавках магазинов было достаточно, но «наверху» озаботились увеличением ее вылова. С задачей роста производства успешно справились, но возникла проблема — куда девать огромные уловы. Поэтому в 1976 году из нафталина снова извлекли «рыбный день» и назначили его на четверг.

Введение «рыбного дня» преследовало не только продовольственную цель, но и медицинскую. Рыба — это не только источник белка, но и настоящий кладезь йода, фосфора и других необходимых организму микроэлементов. Особенно важным для жителей СССР был йод. Еще с дореволюционных времен у жителей многих регионов империи наблюдался его дефицит. Поэтому обязательное употребление рыбы раз в неделю было неотъемлемой частью борьбы за здоровье народа.

Почему выбрали именно четверг, сказать сложно. На этот счет существует немало легенд и гипотез, но, скорее всего, так получилось случайно.