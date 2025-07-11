«Космическая охота» принесла трофей, который старше Земли

Австралийская команда из проекта Desert Fireball Network при поддержке Международного центра радиоастрономических исследований и Центра космической науки и технологий провела поиски обломков недавно пролетевшего метеорита в глубинке страны. Он оставил яркий след в ночном небе на западе Австралии.

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Результаты приведены на сайте Университета Кертина. Используя данные климатических датчиков и видеозаписи, ученые определили предполагаемое место падения. После тщательных расчетов путь метеорита был прослежен до региона Уитбелт. Добравшись туда по бездорожью, ученые все-таки смогли отыскать то, за чем приехали - были найдены два обломка.

"Невероятно стать первым, кто прикоснулся к этому камню! - говорит участница Миа Уокер. - Он старше Земли, а пару дней назад был в космосе".

Руководитель экспедиции доктор Адриен Девильпуа уточнил: возраст метеорита - свыше 4.5 млрд лет.

Теперь ученые исследуют состав метеорита и сравнят его с другими, чтобы определить происхождение. Один фрагмент уже на этой неделе покажут в музее Западной Австралии.