Зачем был создан Великий Сфинкс

Великий Сфинкс в Гизе, с его величественной головой человека и телом льва, остаётся одной из самых легендарных фигур древнего мира, окружённой тайнами. Расположенный рядом с пирамидами, он считается символом древнеегипетской культуры, но истинная цель его создания до сих пор вызывает споры среди историков, археологов и египтологов.

Страж и символ власти

Согласно традиционной точке зрения, Сфинкс был создан во времена Старого царства, около 2500 года до н.э., при фараоне Хефрене IV династии. Его считают стражем некрополя Гизы, охраняющим пирамиды и души умерших фараонов. Голова Сфинкса, предположительно, вырезана в образе Хефрена, что подчёркивает связь с царской властью.

Эта гипотеза опирается на сходство черт лица Сфинкса с портретами фараона, найденными в его пирамиде, а также на расположение статуи, обращённой к востоку, где восходит солнце — символу возрождения в египетской мифологии. Сфинкс, сочетающий черты человека и льва, мог символизировать силу фараона, сравнимую с могуществом царя зверей, и его божественную природу. Эта версия подкрепляется иероглифическими надписями, которые ассоциируют Сфинкса с богом солнца Ра и защитником Гизы. Таким образом, его создание могло служить демонстрацией власти и вечности царской династии.

Астрономическая гипотеза

Альтернативная теория, предложенная американским исследователем Робертом Темплом и популяризированная Грэмом Хэнкоком, связывает Сфинкса с астрономическим выравниванием. Согласно этой идее, статуя была ориентирована так, чтобы отражать созвездие Льва в эпоху, когда оно поднималось на горизонте примерно в 10 500 году до н.э. — задолго до времени Хефрена. Это предположение основано на эрозии, заметной на теле Сфинкса, которая, по мнению некоторых геологов, могла быть вызвана длительным воздействием воды, характерным для более влажного климата того периода. Если эта гипотеза верна, Сфинкс мог быть построен как часть древней обсерватории или храма, посвящённого небесным циклам. Его создатели, возможно, стремились увековечить космический порядок или предсказывать события, основываясь на звёздах, что было важно для аграрного общества, зависящего от сезонных изменений.

Ритуальное и религиозное значение

Ещё одна теория предполагает, что Сфинкс играл ключевую роль в религиозных обрядах. В древнеегипетской мифологии сфинксы ассоциировались с богом Хнумом и защитником дорог, а также с идеей перехода в загробный мир. Сфинкс в Гизе мог служить местом проведения таинств, связанных с культом солнца или подготовкой фараона к загробной жизни. Археологические раскопки вокруг статуи выявили остатки храмов и алтарей, что поддерживает идею о его сакральной функции. Возможно, он был частью более крупного комплекса, посвящённого ритуалам обновления и защиты.

Защита от природных катаклизмов

Некоторые исследователи, такие как Джон Энтони Уэст, считают, что Сфинкс мог быть построен как защитный символ против природных угроз. Эрозия, указывающая на воздействие воды, наводит на мысль о том, что его создатели стремились умилостивить силы природы, возможно, после наводнений или других катастроф. В этом случае Сфинкс мог представлять не только фараона, но и божество, способное обуздать хаос, что было особенно важно для общества, зависящего от Нила.

Тайны и споры

Несмотря на множество гипотез, точное предназначение Сфинкса остаётся неясным. Отсутствие детальных надписей и повреждения статуи из-за времени и человеческой деятельности затрудняют анализ. Критики астрономической теории утверждают, что эрозия могла быть вызвана подземными водами или песчаными бурями, а не древними наводнениями. Скептики также сомневаются в том, что технология строительства 10 000 лет назад позволяла создать такую монументальную фигуру, отстаивая традиционную дату около 2500 года до н.э.