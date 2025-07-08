Какие страны добровольно вошли в состав России

На протяжении веков Российское государство прирастало новыми землями. Какие-то территории входили в состав России в результате военных побед. Но немало народов и земель присоединялось к России добровольно.

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Украина

Левобережная Украина воссоединилась с Россией по решению Переславской Рады в 1654 году. До этого запорожское казачество шесть лет воевало с Польшей, отстаивая свою веру. Именно вопрос вероисповедания стал в этой борьбе основным. Зажатое между Польшей, Турцией и Россией Левобережье выбрало последнюю главным образом из-за православия.

Грузия

Долгое время Грузия была разделена на несколько феодальных государств и являлась предметом постоянного спора между Турцией и Ираном. В свете этого многие грузинские правители считали единственным шансом на мирное существование — вхождение в состав Российской империи. В 1801 году Картли-Кахетинское царство добровольно присоединилось к России. Вскоре — где войной, а где дипломатией — были присоединены и другие грузинские территории.

Абхазия

Абхазские земли находились примерно в том же положении, что и грузинские. Православное абхазское население страдало от османских набегов и притеснений. О российском подданстве просил еще князь Келешбей в 1803 году, но был убит в результате протурецкого заговора. Переломив османские настроения, сын убитого князя Сафарбей в 1809 году принял присягу на верность российскому императору.

Осетия

Доподлинно неизвестно, когда Осетия стала частью России. Проект присоединения этих богатых полиметаллами земель был предложен астраханским генерал-губернатором П.Н. Кречетниковым и утвержден Екатериной II в 1775 году. Внутренней автономией территория пользовалась до создания Осетинского округа в 1843 году.

Башкирия

Территории исторического Башкортостана не имели собственной государственности и входили в состав различных татарских ханств — осколков Золотой Орды. Три года — с 1554 по 1557 гг. — шли переговоры с царским наместником в Казани, а потом и с самим Иваном IV в Москве. В итоге башкирские земли вошли в состав Руси, что положило конец царящим там многолетним междоусобицам.

Тува

За свою историю эта территория успела присоединиться к России дважды. В 1914 году под названием Урянхайский край бывшая китайская провинция вошла в состав Российской империи. Дело в том, что в самой Поднебесной началась затяжная гражданская война, фактически положившая конец единому государству. После Революции была образована независимая Тувинская Народная Республика (ТНР), которая в 1944 году добровольна вошла в состав уже СССР.