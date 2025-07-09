Народные приметы на 10 июля 2025 года

По приметам, если в этот день дождь, то до бабьего лета будет дождливо.

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В самом разгаре сенокосная страда. Крестьяне торопились управиться с сеном, потому что вдруг погода изменится, начнутся дожди и испортят не успевшее высохнуть сено, а то и вовсе его погубят. Важно, чтобы сено вобрало в себя достаточное количество солнца, тогда оно будет вкусное, ароматное и дольше сохранится.

Перед началом работы земледельцы обращались к святому покровителю дня с просьбой не посылать на землю дождь, чтобы можно было спокойно убрать и высушить травы. Не за горами и хлебная страда.

Святого Самсона, покровителя этого дня, в народе прозвали "сеногноем". Примечали, что если сегодня дождь, то лить он будет до самой осени.

На Самсона на Руси почитали странников. Их приглашали в дом, угощали, оставляли на ночлег. Богатые и зажиточные люди в этот день давали милостыню нищим. Верили, что чем больше отдашь 10 июля, тем больше заработаешь в течение года.

10 июля не рекомендуется признаваться в любви и делать предложение руки и сердца.

Нельзя злиться и обижаться на родных и близких - можно навлечь беду и надолго разрушить гармонию в отношениях.

Не поднимайте найденные на улице деньги и предметы - находки могут принести сплошные неприятности.

Не заставляйте других что-то делать против их воли, не давите на людей своей властью и возможностями - поведение может разрушить ваше благополучие.

Девушкам нельзя подолгу смотреть в зеркало, чтобы не испортить свою красоту.

Не сплетничайте, не разносите слухи, не говорите дурное об окружающих.