Народные приметы на 10 июля 2025 года: что нельзя делать в этот день
По приметам, если в этот день дождь, то до бабьего лета будет дождливо.
В самом разгаре сенокосная страда. Крестьяне торопились управиться с сеном, потому что вдруг погода изменится, начнутся дожди и испортят не успевшее высохнуть сено, а то и вовсе его погубят. Важно, чтобы сено вобрало в себя достаточное количество солнца, тогда оно будет вкусное, ароматное и дольше сохранится.
Перед началом работы земледельцы обращались к святому покровителю дня с просьбой не посылать на землю дождь, чтобы можно было спокойно убрать и высушить травы. Не за горами и хлебная страда.
Святого Самсона, покровителя этого дня, в народе прозвали "сеногноем". Примечали, что если сегодня дождь, то лить он будет до самой осени.
На Самсона на Руси почитали странников. Их приглашали в дом, угощали, оставляли на ночлег. Богатые и зажиточные люди в этот день давали милостыню нищим. Верили, что чем больше отдашь 10 июля, тем больше заработаешь в течение года.
10 июля не рекомендуется признаваться в любви и делать предложение руки и сердца.
Нельзя злиться и обижаться на родных и близких - можно навлечь беду и надолго разрушить гармонию в отношениях.
Не поднимайте найденные на улице деньги и предметы - находки могут принести сплошные неприятности.
Не заставляйте других что-то делать против их воли, не давите на людей своей властью и возможностями - поведение может разрушить ваше благополучие.
Девушкам нельзя подолгу смотреть в зеркало, чтобы не испортить свою красоту.
Не сплетничайте, не разносите слухи, не говорите дурное об окружающих.