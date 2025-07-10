Неизвестные страницы войны: как в Красной армии воевала корейско-китайская бригада

Лет двадцать пять назад, когда аббревиатуру ГРУ еще произносили с придыханием, полковник Василий Иванов, профессиональный разведчик, по большой дружбе показал мне редкую фотографию. На ней группа офицеров в советской военной форме. Только по виду - китайцы. Я и высказал предположение.

Василий Иванович улыбнулся:

«Не только китайцы, но и корейцы. Вот этот капитан второй справа в первом ряду тебе никого не напоминает?»

Через несколько минут упорного разглядывания физиономии капитана, пришлось сдаться.

«А это, между прочим будущий Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, основатель и руководитель КНДР товарищ Ким Ир Сен, - загадочно произнес Василий Иванович. - Правда, тогда его звали несколько иначе - Цзин Жичен». - И вы были знакомы с ним? - Что значит, знаком? - удивился Иванов, - Я служил офицером разведотдела штаба Дальневосточного фронта, а китайско-корейская бригада входила в состав войск фронта. Мы готовили командиров и бойцов этой бригады к боевым действиям в тылу японских войск. Ким Ир Сен был командиром корейского батальона».

Так я впервые услышал о единственном в своем роде, уникальном корейско-китайском соединении.

© На фото из архива полковника В. Иванова справа налево в первом ряду: советский офицер майор Т. Ширинский — начальник штаба бригады, капитан Цзинь Жичэн (Ким Ир Сен) — командир 1-го корейского батальона, подполковник Чжоу Баочжун — командир бригады. 1943 год

Пхеньян свое слово сдержал

…В апреле нынешнего года начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов в докладе Президенту России Владимиру Путину отметил роль северокорейских военных в освобождении Курской области.

Ранее о военнослужащих из КНДР официально не сообщалось. Потом мы увидели, как после Парада Победы 9 мая президент подошел к группе северокорейских офицеров и тепло поблагодарил их за помощь.

В отличии от многих наших соседей, партнеров, Корея не молчала в тряпочку, не тряслась от страха введения вторичных санкций, не прогибалась под давлением общеевропейской русофобии. Она сразу заняла твердую позицию. Сестра лидера Кореи Ким Чен Ына, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чен заявила: «Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России».

Пхеньян свое слово сдержал. Корейские бойцы разделили с нами один окоп. Они оказались самыми преданными нашими друзьями, которые протянули руку помощи в трудную минуту. Впрочем, подвиг северокорейцев нам еще предстоит осмыслить и оценить. Но важно не только это. Сколько стран и народов на этой Земле мы спасли, освободили, подарили им независимость. Но сегодня в русофобском угаре, все это забыто, отброшено, оболгано.

А вот бойцы КНА (Вооруженные силы КНДР) не забыли, как советские летчики сражались в небе Северной Кореи, поддерживая и прикрывая с воздуха сражающихся бойцов-северокорейцев, дедов нынешних военнослужащих. Так мы сражались за Корею. Так Корея сегодня сражалась за нас.

Однако, ошибается тот, кто считает, что наша боевая дружба начиналась на Корейской войне. Она уходит корнями в далекие 30-е предвоенные годы, когда китайские и корейские партизаны вели тяжелую борьбу с японскими оккупантами на территории Маньчжурии.

Японская армия была хорошо вооружена и подготовлена. Она старалась покончить с отрядами национального сопротивления, устраивая жестокие карательные операции против партизан. Так, в 1935 году 24-тысячный корпус карателей нанес поражение отрядам повстанцев, уничтожив более трех тысяч человек. Остатки партизан и бежавшее от японского террора местное население, спаслось перейдя дальневосточную границу СССР.

Оказывать партизанам помощь

В апреле 1939 года было принято постановление Наркомата обороны и Наркомата внутренних дел СССР «Об оказании помощи китайскому партизанскому движению в Маньчжурии». В соответствии с этим документом Военным советам 1-й и 2-й Краснознаменных армий «в случае обращения руководства китайских партизанских отрядов оказывать партизанам помощь оружием, боеприпасами, продовольствием и медикаментами…, а также руководить их работой».

Перешедших на нашу территорию тщательно проверяли. Ибо японская разведка тоже не дремала и активно засылала своих агентов. После отбора и проверки под руководством советских офицеров начали формироваться небольшие по численности разведывательно-диверсионные группы для выполнения специальных задач на территории Маньчжурии.

Летом 1940 года на базе частей Дальневосточного фронта были развернуты два учебных лагеря по подготовке разведывательно-диверсионных кадров «Северный» и «Южный». Была разработана программа боевой подготовки. Бойцы усиленно занимались тактической, огневой, физической подготовкой.

Партизанские командиры настаивали на возвращении в Маньчжурию для продолжения борьбы с оккупантами. Однако руководство Дальневосточного фронта понимало, что подготовка партизан пока недостаточна, а главное -отдельные разрозненные группы так и не стали единым, сплоченным воинским коллективом.

Выход был один - создать такой коллектив. И тогда командование фронтом обратилось в Наркомат обороны СССР о создании учебной бригады, укомплектованной бывшими китайскими и корейскими партизанами.

Убедительные победы над врагами

30 июля 1942 года вышел приказ Наркома Обороны СССР «О включении «воинской части 8461 под номером 88 стрелковая бригада в боевой состав ДВФ». В августе бригада была сформирована.

Структурно она включала в себя командование, штаб, политотдел, четыре батальона - три китайских и один корейский, две отдельные роты - минометная и противотанковых ружей, подразделения обеспечения и обслуживания.

Командиром, комиссаром бригады, командирами батальонов, рот, взводов было решено назначить китайцев и корейцев, а их заместителями - советских офицеров. Назначенные на должности получали воинские звания Красной Армии.

Командиром бригады был назначен Чжоу Баочжун, 1-й корейский батальон возглавил Цзинь Жичен (Ким Ир Сен). Им соответственно были присвоены воинские звания майора и капитана. Теперь все включенные в состав бригады китайские и корейские партизаны стали военнослужащими РККА, получили обмундирование и знаки различия.

© На фото из архива полковника В.Иванова: советские офицеры, работавшие в 88-й бригаде. Четвертый слева Т. Ширинский, пятый В. Иванов, первый справа — В. Самарченко. 1948 г.

Ким Ир Сен не случайно возглавил корейский батальон. К тому времени он уже был признанным партизанским командиром. В 1932 году Ким организовал свой партизанский отряд и принял участие в антияпонском движении. На счету корейских партизан было несколько убедительных побед над врагами. Первой крупной операцией стал успешный штурм уездного города Дунин в сентябре 1933 года.

А в августе 1936 года части 2-го корпуса и 6-й дивизии (такое наименование имел его отряд) под командованием Ким Ир Сена, окружили и захватили уездный город Фусун.

В июне 1937 года партизаны Кима совместно с частями 6-го корпуса участвовали в наступлении на город Путянь у китайско-корейской границы.

Просил направить батальон в Корею

«Главной задачей китайских и корейских бывших партизан, - вспоминал полковник Василий Иванов, - в период их службы в 88-й бригаде ДВФ было получение военных знаний, необходимых для будущих, как планировалось, боевых действий против Квантунской армии».

Опытными офицерами штаба фронта были разработаны планы боевой и политической подготовки личного состава, а также планы командирской подготовки офицеров бригады. Обучение состояло из огневой, тактической, специальной, политической и физической подготовки. Большое внимание уделялось изучению ведения партизанской борьбы, войсковой разведки, устройству засад и проведению диверсионных актов. Теория сразу же закреплялась на практике.

В течении всего периода обучения и становления бригады бойцы и командиры принимали самое активное участие в разведывательно-диверсионных действиях. За годы с 1941-го по 1945-й в тыл японо-маньчжурских войск было направлено более 70 разведгрупп, общей численностью свыше 300 человек. И если до времени создания бригады, это были в основном диверсионные операции, то позже разведотдел фронта готовил и направлял в тыл врага группы с сугубо разведывательными задачами. Это было намного сложнее и опаснее, но штабу требовались точные данные о противнике.

Тут была своя особенность: даже самого опытного и искусного разведчика европейской внешности не пошлешь в китайские тылы. А вот разведчики китайско-корейской бригады успешно действовали на вражеской территории.

Достаточно привести пример, когда разведчики, переодетые в форму маньчжурских военнослужащих, профессионально изучили вражескую систему обороны, возведенную на границе с Советским Союзом. Они сверлили укрепления, брали пробы, определяя прочность бетона, и докладывали в разведотдел ДВФ.

Потери разведчиков были большими. Они гибли при переходе границы, попадали в руки японцев уже в период работы на вражеской территории. Однако, несмотря на все опасности, желающих пойти в разведку было достаточно.

В августе 1945 года комбриг подполковник Чжоу Баочжун обратился с письмом с Главкому советских войск на Дальнем Востоке маршалу Александру Василевскому, в котором докладывал о готовности соединения и просил направить бригаду на фронт.

Командир батальона капитан Ким Ир Сен так же направил обращение Василевскому. Он просил разрешить переброску батальона в Корею. Письма остались без ответа.

Главком понимал, что бригада малочисленна и вооружена только стрелковым оружием, и не сможет внести существенного вклада в боевые действия против Квантунской армии.

А вот потери могут быть тяжелыми. Китайских и корейских патриотов, тем более получивших хорошую военную подготовку, хотелось сохранить. Однако держать их без дела тоже было бы не правильным.

Наводить советскую авиацию на цели

С началом боевых действий против Японии, офицеры и солдаты бригады действовали, как разведчики в интересах 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов. 340 военнослужащих соединения были командированы в войска в качестве проводников авангардных частей.

Советские офицеры подготовили и забросили в тыл врага несколько десятков групп парашютистов, каждая из которых состояла из командира, радиста и двух разведчиков. Они должны были засекать японские огневые точки и наводить советскую авиацию на цели в укрепрайонах и на оборонительных линиях японской армии.

Было решено из состава бригады назначить китайских и корейских военнослужащих заместителями советских военных комендантов в города Китая и Северной Кореи.

30 офицеров и солдат во главе с Ким Ир Сеном прибыли 25 сентября в уже освобожденный порт Вонсан. Ранее в Северную Корею вместе с частями Красной Армии вошло еще одно подразделения бригады. Вскоре они объединились.

Ким Ир Сен безусловно был самым заслуженным и авторитетным корейским командиром - капитан Красной Армии, активный участник партизанского движения, удостоенный высокой награды - ордена Красного Знамени.

Он возглавит Временный народный комитет Северной Кореи, потом станет Председателем кабинета министров КНДР, а с 1972 года - Президентом страны.

P.S. 17 июня 2025 год. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что КНДР предоставит РФ 1 000 саперов для помощи в разминировании Курской области. Также Пхеньян отправит 5 000 военных строителей для восстановления региона.

В начале июля появилась информация, что войска Северной Кореи кратно увеличивают присутствие в зоне проведения специальной военной операции (СВО).