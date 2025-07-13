Музей на колесах: чем удивляет столетний трамвай на Майорке

На севере Майорки, среди гор и цитрусовых рощ, вот уже более 100 лет курсирует электрический трамвай, соединяющий Сольер с его морским портом. Открыт он был 4 октября 1913 года и с тех пор почти не изменился. Музей на колесах: чем удивляет старый трамвай на Майорке - об этом подробнее на сайте Туристас.

Изначально трамвай задумывался как способ перевозки не только пассажиров, но и рыбы, угля, а во время войн — даже боеприпасов. Проект разработал инженер Педро Гарау в начале XX века. Длина маршрута — чуть менее пяти километров, максимальная скорость — всего 25 км/ч. Ширина колеи узкая, а вагоны до сих пор деревянные — некоторые работают с самого начала, а позже к ним добавили и старинные вагоны из Лиссабона, адаптированные под местную инфраструктуру.

Маршрут начинается в центре Сольера, проходит мимо старинных зданий, апельсиновых и лимонных деревьев, через мост над горной рекой и заканчивается в живописном порту. В пути 17 остановок, на которых можно выйти и продолжить прогулку.

Несмотря на популярность у туристов, трамвай по-прежнему используют местные жители — он стабильно работает круглый год и помогает обходить пробки. В 2025 году, после введения ограничений на парковку арендованных авто, трамвай вновь стал особенно важным — он разгружает дороги и сохраняет дух острова.

Вагоны регулярно ремонтируют, пополняют парком исторических составов, и трамвай продолжает движение, превращаясь в символ неспешного и аутентичного Майорки.