Как жестоко наказывали за пьянство в царской России

В царской России пьянство считалось не только личным пороком, но и общественной угрозой. Государство и церковь боролись с ним самыми изощренными способами. Методы менялись в зависимости от эпохи, и борьба с пьянством была частью большой социальной политики. «‎Рамблер» расскажет, какие меры предпринимали власти.

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Церковное осуждение и запреты

В православной традиции пьянство осуждалось как грех. Церковь проводила профилактическую работу через проповеди, исповедь и моральное наставление. Священники были обязаны увещевать прихожан, записывать в «памятные книги» тех, кто запойничал, и иногда отлучать от причастия.

В некоторых случаях священник мог публично обличить пьяницу на приходе. Это было крайне унизительно и влияло на репутацию семьи. Особенно строго смотрели на пьянство во время постов и церковных праздников.

Мирские наказания в допетровской Руси

В допетровскую эпоху пьянство считалось не просто личным грехом, а общественной опасностью. В городах и деревнях существовали нормы общинного контроля. Мужика, который напивался и буянствовал, могли избить соседи или староста.

На уровне государства существовали указы, запрещавшие неумеренное распитие. В некоторых городах, например, ограничивали количество кабаков или дни торговли спиртным. Однако полностью искоренить проблему не удавалось.

Необычные фальсификаты царской России

Петровские реформы и контроль за питейным делом

Петр I активно развивал казенное винокурение и кабаки, которые давали доход в казну. Государство одновременно поощряло питейное дело и пыталось регулировать чрезмерное пьянство.

Для дебоширов и пьяниц существовали наказания:

штрафы деньгами;

заключение в острог на несколько суток;

работа на принудительных общественных работах.

Особой мерой была «позорная посадка» на колоду перед кабаком — наказание публичное и унизительное. Власти считали, что стыд будет воспитательной мерой.

XIX век: от штрафов до порки

В XIX веке борьба с пьянством стала более системной. В городах действовали полицейские правила, которые позволяли арестовывать пьяных на улице. Их сажали в вытрезвители или ночлежки. Штрафы были основным наказанием для горожан.

Для крестьян в волостных судах могли назначить телесное наказание — до нескольких десятков ударов розгами. Обычно это применялось при повторных случаях дебоша, драки в пьяном виде или неповиновения властям.

В некоторых регионах полиция устраивала рейды по кабакам и запрещенным «шинокам» — незаконным точкам продажи самогона. Владельцев наказывали штрафами или арестами, а оборудование для варки спирта уничтожали.

Общественные и церковные братства трезвости

С середины XIX века стала развиваться добровольная борьба с пьянством. При приходах создавались братства трезвости. Члены таких обществ клялись не пить спиртное, устраивали публичные лекции и агитацию. Церковь благословляла их деятельность.

Многие священники организовывали совместные чтения Библии и беседы о вреде пьянства. Иногда такие братства добивались временного закрытия кабаков в деревнях.

Попытки государства ограничить питейное дело

В конце XIX — начале XX века власти всерьез задумывались об ограничении продажи спиртного. В 1894 году была введена государственная монополия на продажу водки. Цель была двойная: пополнить казну и ограничить злоупотребления.

При этом местные власти получали право запрещать или сокращать торговлю спиртным в определенные дни. Например, на время постов или народных гуляний. Полицейские могли закрывать кабаки за нарушения режима работы.

Первая мировая война и «сухой закон»

В 1914 году на волне мобилизации и заботы о трудовой дисциплине был введен «сухой закон». Продажа крепкого алкоголя в империи прекратилась.

Пьянство считалось угрозой обороне страны и здоровью армии. Нарушителей карали административно: штрафами, краткосрочным арестом. Правда, массовое самогоноварение в деревнях и нелегальная торговля никуда не исчезли.

Подводя итог: в царской России борьба с пьянством сочетала разные меры — от церковного осуждения и моральных увещеваний до штрафов, ареста и телесных наказаний. Государство одновременно зарабатывало на продаже спиртного и пыталось ограничить его чрезмерное употребление. Эти противоречия объясняют, почему несмотря на меры контроля, проблема оставалась актуальной вплоть до революции.

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