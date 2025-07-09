Почему «звездной слепотой» страдали только американские астронавты

Первый космонавт в истории человечества Юрий Гагарин после своего легендарного полёта написал множество отчётов, в котором описывал как своё состояние в космосе, так и происходящее вокруг. «Небо имеет совершенно чёрный цвет. Звёзды на этом небе выглядят несколько ярче и чётче видны на фоне этого чёрного неба», – отмечал наш соотечественник. А вот американские астронавты указывают на звёздную слепоту…

Звёзд не видно!

На фотографиях, сделанных с поверхности Луны, которые привезли американские астронавты, звёзд в абсолютно чёрном небе не было видно. Нил Армстронг тут же попытался объяснить фотоизображения:

«Если взглянуть на чёрное небо, можно вообразить, что находишься на усыпанной песком спортивной площадке ночью, под ослепительными лучами прожекторов. Ни звёзд, ни планет, за исключением Земли, не видно».

Таким образом, Армстронг озвучил официальную «американскую версию» о том, что в космосе звëзды не видны, так как их свет полностью забиваются сиянием Солнца.

Американский писатель Ральф Рене позже написал книгу «Как НАСА показало американцам Луну», в которой собрал высказывания астронавтов о том, что они видели в космосе. Получалось, что космонавты из США страдали звёздной слепотой, тогда как их советским коллегам такая «болезнь» оказалась незнакома.

Необъяснимо, но факт

Тем временем космонавты из СССР продолжали делиться своими впечатлениями от полётов.

«Небо при этом очень чёрное, звёздное. Звёзды и внизу, и вверху. Солнечная ночь! Или звёздный день? Дух захватило», – рассказывал Алексей Леонов, совершивший первый в истории выход в открытый космос.

Так чем же можно объяснить такие разные «показания»? Некоторые историки космонавтики сходятся во мнении, что примерно до конца 60-х годов американцы в космос не летали, а поэтому их описания происходящего вдали от родной планеты – плод воображения. Совершали граждане США якобы только суборбитальные полёты. Но, отметим, данная версия – лишь предположение. При этом внятной альтернативной точки зрения в НАСА не спешат предоставить. Благодаря такой позиции космического ведомства Соединённых Штатов в историю американские астронавты вошли как больные «звёздной слепотой».