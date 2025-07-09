Почему у колонистов Марса не может быть секса с землянами

Если марсиане не существуют, то рано или поздно они точно появятся — так считает профессор физики Брайан Кокс (Brian Edward Cox) из Университета Манчестера. Он уверен, что люди, поселившиеся на Красной планете, со временем станут разительно отличаться от своих земных собратьев из-за особых условий жизни.

© Кадр из фильма «Марсианин»

Владелец компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) давно уже загорелся идеей колонизации Марса. У него уже есть главное — проект ITS или Interplanetary Transport System, транспортной системы, позволяющей наладить регулярное сообщение с нашей соседкой по Солнечной системе.

Космические корабли, по замыслу Маска, должны курсировать между Землей и Марсом с интервалом 26 месяцев, что позволит к 2070 году увеличить количество колонистов до 1 миллиона. Пол Дэвис, профессор Университета Аризоны, и один из самых авторитетных исследователей вопроса, уверен, что только Марс, имеющий защитную атмосферу, запасы воды, углекислого газа и метана, сможет стать для человечества вторым домом.

Одним из первых идею поселиться на Марсе начал проповедовать Базз Олдрин, астронавт, ставший вторым человеком, высадившимся на Луне. Неожиданно желающих изменить место жительство оказалось не так уж и мало — сегодня список добровольцев насчитывает более 300 тысяч человек.

Разумеется, обосновавшись на другой планете, где условия жизни разительно отличаются от земных, человек со временем неизбежно начнет адаптироваться. Тело и даже физиология Homo sapiens претерпят изменения — чего-то колонисты лишатся, а что-то наоборот, приобретут.

Исследователи уверены, что основные изменения произойдут в скелете человека, в связи с тем, что сила гравитации на Красной планете в три раза ниже земной. Кости начнут таять со скоростью около 2 процентов в месяц и через пару лет от костной массы останется не более половины.

Такие изменения повлекут серьезные последствия — новоиспеченные марсиане станут особо уязвимы для переломов. Но организм отреагирует на проблему и костная ткань начнет уплотняться и станут как у далеких доисторических предков человека. Изменения закрепятся генетически и каждое следующее поколение будет становиться все более коренастым.

Чтобы лучше усваивать кислород, который марсиане будут производить сами, у людей увеличатся легкие, а значит и грудные клетки. Более низкое освещение, чем на Земле, связанное с большей удаленностью от Солнца, приведет к увеличению глаз и повышению способности видеть в темноте.

Пропорции тела существенно изменятся, как считает палеоантрополог Мэтью Скиннер из Кентского университета. Необходимость держаться за окружающие предметы из-за низкой силы притяжения, удлинит руки марсиан, а большой палец на ноге, вполне вероятно, станет отставленным от других, как у орангутанов.

Кроме неважной освещенности и слабой гравитации ждут переселенцев и более серьезные, смертельно опасные проблемы. Наиболее серьезной из них является радиация. Люди не смогут всегда находиться в недрах планеты или под защитой специальных построек — им придется перемещаться по поверхности Марса, занимаясь исследованиями, строительством, добычей полезных ископаемых.

В этом случае ученые предостерегают, что в течение 500 дней доза радиоактивного излучения в 6 раз превысит допустимую для работников земных атомных станций. Радиация будет влиять не только на состояние здоровья человека, но и на его ДНК. Новые поколения людей-марсиан станут более подвержены онкологическим заболеваниям, но при этом поучат и массу полезных для жизни на Марсе генетических изменений.

Необходимость защищаться от жестокого излучения приведет к повышенной выработке пигмента меланина или еще более темного варианта — эумеланина. Жители планеты станут не просто смуглыми, а черными, темнее жителей экваториальных районов Африки. Возможно, что со временем такой загар сменится врожденной краснотой, благодаря каротиноидам — пигментам оранжевого цвета, идеально защищающими от солнечного излучения.

На Марсе у человека не будет привычных земных соседей — микробов, которые окружают нас всю жизнь и помогают переваривать пищу, укрепляют иммунитет и оптимизируют обменные процессы. Пока микроорганизмы на Красной планете обнаружены не были, а земные вряд ли долго протянут. Это означает, что колонисты рискуют стать стерильными, что негативно отразится на иммунитете и пищеварении.

В лабораторных условиях ученые определили, чем чревата такая принудительная дезинфекция. Мыши, которые жили без микробиома, страдали сахарным диабетом, астмой, различными формами аллергии. Они плохо усваивали из пищи питательные вещества, а их нервная система развивалась недостаточно быстро.

Люди будут некоторое время страдать от отсутствия микрофлоры, возможно поддерживая себя специальными препаратами, но эволюция решит эту проблему. Бактерии смогут адаптироваться к новым условиям и, мутировав благодаря радиации, получить необходимые для жизни на Марсе особенности.

Есть у проблем с выживанием микроорганизмов и другой момент — жители марсианских колоний не будут знать, что такой инфекционные заболевания. Это «палка о двух концах», которая имеет и негативные моменты. Организм человека, перестав сталкиваться с болезнетворными организмами, лишится иммунитета.

В этой ситуации общение с прибывшими с Земли новыми поселенцами будет таить серьезную угрозу. Смертельно опасными станут бактерии, которые ранее вызывали лишь дискомфорт и относительно легко уничтожались антибиотиками. Секс с землянами будет невозможен, так как даже банальный хламидиоз превратится в смертельно опасный недуг, способный уничтожить всю колонию.

Профессор Скотт Саломон, изучающий теорию эволюции человека на Марсе, считает, что для окончательного завершения преобразований, превративших колонистов в коренных жителей Красной планеты, потребуется не менее 6 тысяч лет или около 100 новых поколений.

Не так давно была опубликована научная статья, в которой бразильские и польские ученые поделились смелым прогнозом, насчет изменений в социально-общественной жизни колонистов. По мнению исследователей, чтобы выжить в суровых условиях другой планеты, первым поколениям землян придется проявить максимальную твердость и даже рациональную жестокость.

Чтобы сохранить разум и человеческий вид, поселенцам придется избавляться от потомства с отклонениями и мутациями. Чтобы исключить рождение детей с генетическими дефектами, ожидающим потомство женщинам придется в первые же дни беременности становиться на генетический учет.

Увы, но людям со смертельными заболеваниями и непоправимыми травмами также не будет места среди поселенцев. Если на Земле мы можем поддерживать жизнь пациентов месяцами, а то и годами, то на Марсе от таких членов общества неизбежно придется избавляться.

Идеи гуманизма будут страдать ради торжества коллективных интересов, но это не приведет к деградации общества, так как будет типично лишь для первого десятка поколений марсиан. Спустя время, когда жизнь на планете наладится и станет менее суровой, общество будет мало отличаться от того, которое мы привыкли видеть на Земле.

Чтобы ускорить процессы адаптации колонистов на Марсе, ученые предлагают различные неожиданные решения. Например, на лондонском саммите инноваций (Codex innovation summit) было предложено отправлять для колонизации другой планеты заранее генно-модифицированных людей.

Эту идею предложил Дуглас Терьер (Dr Douglas Terrier), главный технолог НАСА. Внеся заранее изменения в ДНК человека, доктор Терьер предлагает защитить первопроходцев от жестокой радиации в пути в первые годы жизни на Марсе, пока будет происходить адаптация и создаваться инфраструктура.