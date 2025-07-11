Детали доисторической «вечеринки» поразили специалистов

На западе Ирана археологи раскрыли детали сложных ритуальных пиров, проводившихся около 11 тысяч лет назад. Исследование останков на стоянке Асиаб показало: люди эпохи палеолита, еще не знавшие земледелия, демонстрировали впечатляющую организацию, доставляя угощения издалека.

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Раскопки возле современного Керманшаха открыли поселение возрастом 9660-9340 гг. до н.э. Здесь обнаружены зубы диких кабанов, принадлежавшие как минимум 19 особям. Изотопный анализ зубной эмали стал ключом к разгадке. Химические метки - соотношения кислорода и стронция - уникальны для каждой местности, отражая особенности воды и пищи.

Результаты поразили специалистов. Как минимум четыре кабана были добыты примерно в 70 километрах от стоянки. Преодоление такого расстояния по сложному рельефу межгорной равнины Керманшаха требовало огромных усилий. Различия в изотопном составе показали: животные обитали на разных высотах (разница до 500 метров) и были пойманы в разное время года - с февраля по сентябрь. Это указывает на планомерную добычу, а не разовую вылазку.

"Переброска одной туши весом 70 кг на 70 км по горным тропам заняла бы минимум двое суток - колоссальные затраты сил, далеко выходящие за рамки простого выживания", - отмечают авторы работы.

Такие усилия доказывают огромное значение этих ритуальных собраний. Находка в Асиабе - древнейшее известное свидетельство целенаправленной дальней транспортировки животных для ритуальных целей в обществах, еще не перешедших к земледелию.