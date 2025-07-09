Британка уличила бойфренда в слежке и раскрыла его двойную жизнь

Женщина случайно раскрыла двойную жизнь бойфренда
Бойфренд британки по имени Кейт Уилсон оказался полицейским под прикрытием, который все время отношений следил за ней. Об этом сама женщина рассказала Daily Mail.
Уилсон познакомилась с Марком Стоуном в 2003 году на собрании гражданских активистов и сразу сочла его очень милым. Молодые люди начали общаться, и скоро у них завязался роман. Через полтора года Кейт решила переехать в Европу. Пара рассталась, но сохранила хорошие отношения.
Они продолжали общаться до 2010 года. Тогда Уилсон позвонила подруга, которая начала встречаться со Стоуном после нее. Женщина уличила британца в слежке за ними обеими и раскрыла его двойную жизнь. Марк Стоун оказался Марком Кеннеди — членом тайного подразделения лондонской полиции, сотрудники которого специально вступали в отношения с женщинами-активистками, чтобы не допустить протестов с их стороны. На данный момент известно об 11 жертвах мужчины.
Британка пожаловалась на Кеннеди в суд. Она заявила, что из-за сильного эмоционального потрясения не смогла закончить учебу и страдала от бессонницы. В 2021 году ей удалось добиться компенсации в размере 229 тысяч фунтов стерлингов (25 миллионов рублей).
Ранее сообщалось, что британка по имени Элисон Смит внезапно узнала, что пять лет состояла в отношениях с полицейским под прикрытием, который использовал ее для шпионажа. По словам женщины, это открытие очень напугало ее.