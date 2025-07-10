10 июля в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Дeнь любви к кaпибapaм, Дeнь Никoлы Тecлы и Дeнь poждeния футбoльнoгo cвиcткa.

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Дeнь любви к кaпибapaм

Это неофициальный праздник, но он набирает популярность благодаря любви интернет-пользователей к этим милым грызунам. В соцсетях распространяются шуточные фотографии и видео с участием капибар. Этим забавным грызунам посвящают песни, о них создают мультфильмы и заводят в качестве домашних питомцев. В этот день можно сходить в зоопарк и понаблюдать за этими животными.

Дeнь Никoлы Тecлы

Дeнь Никoлы Тecлы отмечается 10 июля в честь дня рождения великого изобретателя, инженера и физика. Этот день празднуют во всем мире и посвящают мероприятия его научным достижениям и вкладу в развитие науки и техники.

Дeнь poждeния футбoльнoгo cвиcткa

Впервые свисток был применен в футболе 10 июля 1878 года в Англии. Раньше в качестве судьи было не принято приглашать профессионалов, поэтому в тот день это дело поручили полицейскому. Согласно легенде, судья устал махать платком и решил использовать свой полицейский свисток для привлечения внимания игроков во время матча. Имя судьи, к сожалению, было забыто.