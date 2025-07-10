Какие территории Российская империя приобрела не только военной силой

Пётр I, один из самых выдающихся реформаторов и правителей России, прославился не только своими военными победами, но и дипломатическими усилиями, направленными на расширение территорий империи. Хотя его эпоха ассоциируется с Северной войной и завоеванием Прибалтики, Пётр также прибегал к мирным сделкам, включая покупку земель, чтобы укрепить позиции России. Покупка земель у Швеции: Ингерманландия и Карелия

© А. Шарлемань "Пётр I объявляет Ништадтский мир"

Одним из ключевых приобретений Петра I стало закрепление контроля над Ингерманландией и частью Карелии после Ништадтского мирного договора 1721 года, завершившего Северную войну (1700–1721). Хотя основная часть этих территорий была завоёвана в ходе военных кампаний, некоторые участки были выкуплены у Швеции в рамках переговоров. Россия выплатила Швеции компенсацию в размере 2 миллионов ефимков (примерно 1,5 тонны серебра), что стало платой за мир и признание новых границ. Ингерманландия, включая район вокруг Невы, позволила Петру основать Санкт-Петербург, а Карелия укрепила северные рубежи. Эта сделка не была чистой покупкой в традиционном смысле, но финансовая компенсация сыграла важную роль в её завершении.

Приобретение земель у Персии

В 1722–1723 годах, во время Персидского похода, Пётр I воспользовался ослаблением Сефевидской Персии, чтобы расширить южные границы России. После успешных военных действий российские войска заняли Дербент, Баку и прилегающие территории на Каспийском побережье. Однако вместо полного завоевания Пётр предпочёл дипломатический подход. В 1723 году был подписан Петербургский договор с Персией, согласно которому Россия получила эти земли в обмен на военную помощь и ежегодную выплату. Хотя точная сумма не сохранилась, историки оценивают её в несколько тысяч рублей, что было незначительной платой за стратегически важные порты и доступ к Каспию.[С-BLOCK]

Эти территории укрепили торговые пути с Востоком и обеспечили контроль над Каспийским морем, что имело огромное значение для экономического развития. Однако после смерти Петра в 1725 году часть земель была возвращена Персии по Гянджинскому договору 1735 года, что уменьшило долговременный эффект этой сделки.

Покупка территорий у местных князей

Пётр I также прибегал к покупке земель у местных феодалов и князей, особенно в приграничных регионах Сибири и Кавказа. Например, в начале XVIII века русские власти приобретали земли у бурятских и калмыцких князей за деньги, скот или оружие, чтобы упрочить контроль над степями. Эти сделки были менее систематичными и чаще носили характер выкупа или компенсации за добровольное подчинение. Суммы варьировались от нескольких сотен до тысяч рублей, но точные данные о таких операциях ограничены из-за их локального характера.

Значение

Покупка территорий была для Петра инструментом, дополняющим военные и дипломатические методы. В отличие от западноевропейских монархий, где такие сделки (например, покупка Луизианы Францией) были более масштабными, российские приобретения часто сочетали выплату с военным давлением. Финансовые ресурсы Петра, полученные от реформ и торговли, позволяли ему использовать деньги как средство расширения влияния, особенно в условиях, когда война была слишком затратной или нежелательной.Эти сделки также отражали прагматизм Петра. Он понимал, что мирное присоединение территорий снижает сопротивление местного населения и упрощает интеграцию. Например, контроль над Каспием открыл путь для торговли с Персией и Индией, а Ингерманландия стала витриной его модернизации с Санкт-Петербургом как новой столицей.

Историки отмечают, что термин «покупка» в случае Петра часто условен. Многие территории, такие как Ингерманландия, были завоёваны, а выплаты служили компенсацией или подкреплением мира. Кроме того, точные суммы и договоры не всегда сохранились, что затрудняет анализ. Некоторые исследователи считают, что покупки у местных князей были скорее бартером, чем прямой сделкой, из-за различий в экономических системах.