Послышалось? Пять неприличных на слух слов

фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

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Существуют несколько слов, на слух неприличных, но ничего плохого они не обозначают. Проблема не в словах, а в образованности или кругозоре того, кто их слышит, уточняет канал «Александр Долгих».

Так, слово сексот родом из СССР. В Советском Союзе называли этим словом тайных агентов — тех, кто писал доносы силовикам, а правоохранители их прикрывали.

Епитрахиль — греческое слово επιτραχήλιον, которое переводится как «то, что вокруг шеи». Епитрахиль вы могли видеть на священнике, потому что без нее он не может совершать ни одной службы: длинная широкая лента опоясывает шею и концами опускается на грудь и идет ниже, почти до пола.

Страпонтен — откидное сиденье в транспорте, театре или где-то еще. Их можно встретить в огромном количестве мест. Детали для соединения и поворота труб называются фитинг. Они могут быть прямыми или переходными, зависит от диаметров трубы.

Гоминид — это не обзывательство, слово обозначает вид из семейства приматов, к которым относятся не только большие человекообразные обезьяны, но и люди.

Косметические блестки, которые девушки наносят на лицо, называются глиттер. Слово образовалось от английского glitter, что означает блестеть или сверкать.

«ГлагоL» рассказывал ранее, что филология переводится как «любовь к слову», Владимир Даль в своем словаре так кратко и описывал – «любословие». Но современная наука уточняет – к письменному слову, относительно давно написанному слову.