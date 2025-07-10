Народные приметы на 11 июля: что нельзя делать в этот день

Другие названия праздника - "Канун Петрова дня", "Конец Петрова поста", "Крапивные заговины".

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В это время хозяйки спешили приготовить последние щи из молодой крапивы, используя нежные листья и недельные стебли. Считалось, что после этой даты растение теряет свои лечебные свойства.

Крапива была важной для крестьян. Хозяйки не только готовили из неё блюда, но и делали волокно. Существовало поверье, что холст, сделанный до Петрова дня, помогает при болях в пояснице. Чтобы его сделать, крапиву собирали голыми руками - это требовало усилий, но приносило здоровье. Считалось, что она очищала кровь и омолаживала.

Согласно поверьям, растение служило защитой от злых сил. Его клали на чердаки, подоконники и пороги, а сожженные семена использовали для очищения дома от сглаза. Полы подметали веником из крапивы для удаления негатива.

Косить траву до Петрова дня считалось грехом. Говорили: "Прежде Петра не суй носу, а после Петра берись за косу". Верили, что за такое нарушение человек может заболеть. Но тот, кто найдет цветущий петров крест в ночь на 12 июля и вырвет его с корнем, избавится от бед. Считалось, что корень может привести к закопанному кладу.

Приметы этого дня: