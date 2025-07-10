Пенсионер выиграл десять миллионов рублей в лотерею

Пенсионер из Свердловской области выиграл в лотерею 10 миллионов рублей. На выигранную сумму он планирует обновить автомобиль.

Как сообщили СМИ со ссылкой на представителей лотереи, покупая лотерейный билет, мужчина не надеялся на крупный выигрыш. Номера билетов он выбрал случайно. Пенсионер узнал о выигрыше, когда находился дома, и сразу поделился радостью с супругой.

Свердловчанин рассказал, что недвижимость у него уже имеется, поэтому выигранные деньги потратит на обновление автомобиля. Также он признался, что продолжит участвовать в лотерейных розыгрышах.

ИА «Уральский меридиан» ранее сообщало, как бухгалтер из Нижнего Тагила выиграла в лотерею миллион рублей. Женщина планирует вложить выигрыш в первоначальный взнос на покупку квартиры для сына. Мы также писали, как миллион рублей выиграла в лотерею менеджер из Екатеринбурга.

Наше агентство рассказывало, что одна из жительниц Первоуральска дважды стала победительницей в лотереях. Первый раз женщина выиграла в 2021 году более 700 тысяч рублей в «Русское лото», а в мае 2025 года выиграла 895 988 рублей в лотерее «Проще, чем дважды два».