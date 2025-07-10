10 миллионов рублей выиграл в лотерею свердловский пенсионер

Уральский меридиан

Пенсионер из Свердловской области выиграл в лотерею 10 миллионов рублей. На выигранную сумму он планирует обновить автомобиль.

Пенсионер выиграл десять миллионов рублей в лотерею
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Как сообщили СМИ со ссылкой на представителей лотереи, покупая лотерейный билет, мужчина не надеялся на крупный выигрыш. Номера билетов он выбрал случайно. Пенсионер узнал о выигрыше, когда находился дома, и сразу поделился радостью с супругой.

Свердловчанин рассказал, что недвижимость у него уже имеется, поэтому выигранные деньги потратит на обновление автомобиля. Также он признался, что продолжит участвовать в лотерейных розыгрышах.

ИА «Уральский меридиан» ранее сообщало, как бухгалтер из Нижнего Тагила выиграла в лотерею миллион рублей. Женщина планирует вложить выигрыш в первоначальный взнос на покупку квартиры для сына. Мы также писали, как миллион рублей выиграла в лотерею менеджер из Екатеринбурга.

Наше агентство рассказывало, что одна из жительниц Первоуральска дважды стала победительницей в лотереях. Первый раз женщина выиграла в 2021 году более 700 тысяч рублей в «Русское лото», а в мае 2025 года выиграла 895 988 рублей в лотерее «Проще, чем дважды два».