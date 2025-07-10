Почему славяне на свадьбах кричали «Горка!»

Свадебный клич «Горько!» раздается на русских свадьбах не одно столетие. Все настолько привыкли к нему, что вопросов о его значении ни у кого не возникает. Для нас это традиционный возглас, под который молодожены целуются, а гости в очередной раз выпивают. Но, как оказалось, за этой традицией стоят интересные и очень древние обычаи.

© Кадр из фильма «Горько!»

Четкого объяснения, откуда взялся свадебный клич, вы не найдете нигде. Основных версий происхождения возгласа три и все они довольно правдоподобны и уходят корнями в дохристианские времена.

«Горка»

Вы удивитесь, но когда-то славяне кричали не «Горько!», а «Горка!». Свадьбы славяне играли поздней осенью или зимой, когда основные крестьянские дела, связанные с урожаем, были завершены. К церемонии возле дома невесты сооружали ледяную горку, на вершине которой размещали невесту и ее подружек.

Задача второй команды, в которую, как вы уже догадались, входил жених и его товарищи, состояла в том, чтобы забраться по ледяным склонам наверх. Пока парни преодолевали препятствие, гости с интересом наблюдали за процессом и подзадоривали участников испытания криками «Горка!»

Достигнув вершины, жених целовал невесту, а его спутники — подружек. После этого вся компания с хохотом катилась с горки вниз и дальше свадьба шла своим чередом. Со временем ледяная горка из обряда исчезла, а вот клич остался, хотя и в несколько видоизмененном виде.

Борьба с нечистью

Вторая версия гласит, что целью возгласов «Горько!» раньше был обман всевозможной нечисти, в которую верили наши предки. Считалось, что множество духов собирались на свадьбах, чтобы делать там пакости и мешать людям веселиться. Чтобы ввести нечисть в заблуждение и дать ей понять, что ничего приятного в данный момент не происходит, гости кричали «Горько!» в самые ответственные моменты, когда молодожены целовались.

Наши предки верили, что порчу и сглаз от жениха и невесты можно отвести таким бесхитростным путем. Некоторые авторитетные источники также утверждают, что давным-давно «Горько!» кричали не только молодым, но и… невесте и гостям. Девушке нужно было обойти с подносом всех присутствующих и те бросали ей деньги, а после этого выпивали под крики «Горько!» рюмку спиртного и целовали невесту. Со временем этот обычай, вряд ли приятный для жениха, упразднили, а обычай кричать остался.

Жизнь без друг друга

Третье объяснение самое романтичное. Некоторые специалисты по обрядам славян считают, что возглас «Горько!» должен был напоминать молодоженам о тех «безрадостных» временах, когда они еще не были парой и не осветили своим присутствием судьбы друг друга. Целоваться нужно было для того, чтобы оставить все печальные воспоминания в прошлом, горькое ушло, а в жизни осталось место только сладкому и приятному.