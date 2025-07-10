Великая победа: первый триумф советских футболистов на чемпионате Европы

Это было особенное время. Вторая молодость человечества, как писал Лев Ландау. Покорение Эвереста, погружение в Марианскую впадину, пересечение Антарктиды, определение структуры ДНК, запуск искусственного спутника Земли…

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И дебютный чемпионат Европы по футболу. На который сборная СССР, в соответствии с духом эпохи, отправилась побеждать. Иначе тогда и не мыслили.

Лучше поздно, чем никогда

Вообще, идея ЧЕ возникла в 1927 году с лёгкой руки Анри Делоне, главы французского футбола. Не срослось по трём причинам. Во-первых, УЕФА появилась лишь в 1954-м, поэтому заниматься турниром было некому. Во-вторых, функционеры все свои силы направили на развитие мундиаля. В-третьих, национальные федерации боялись того, что игроки не выживут в условиях перегруженного графика.

Последний довод оставался актуальным вплоть до конца 1950-х, когда клубный футбол обогатился Кубком европейских чемпионов (ныне – Лига чемпионов) и Кубком ярмарок (ныне – Лига Европы). Два матча в неделю казалось чем-то невероятным, а тут ещё и ЧЕ создают! Резко против выступили федерации ФРГ и Италии, однако их почти никто не поддержал. Впрочем, от первого в истории розыгрыша в итоге всё равно отказались 13 сборных, включая и ФРГ с Италией.

Первый гол в истории ЧЕ

Советская дружина стартовала 28 сентября 1958 года. Турнир назывался Кубком европейских наций, сокращённо – Кубком Европы. Соответственно, и формат был совершенно другой: вместо групп – олимпийская система, после чего следовал «финал четырёх».

Сборная СССР переживала непростой период. В июне подопечные Гавриила Качалина, действующие олимпийские чемпионы, потерпели болезненное поражение от Швеции в четвертьфинале ЧМ-1958. Перед тренером поставили задачу перекроить состав, сконцентрировавшись на молодых ребятах, и реабилитироваться на Кубке Европы.

В соперники досталась Венгрия, вместе с которой сборная СССР вошла в историю как участник первого матча в рамках ЧЕ. Дебютный же гол в истории состоялся уже на четвёртой минуте – на радость 100-тысячных «Лужников» отличился спартаковец Анатолий Ильин. Затем по разу забили торпедовцы Слава Метревели и Валентин Иванов, обеспечив команде комфортную победу со счётом 3:1. Ответная встреча прошла ровно через год.

«Советский спорт»

Выезд в Венгрию

Но перед этим советские футболисты успели схлопотать 0:5 от англичан в товарищеской игре. Качалин не досчитался многих лидеров, которые остались помогать своим клубам бороться за титул в чемпионате СССР. Руководство такое оправдание не устроило: тренера убрали, а Никиту Симоняна, Бориса Кузнецова и Валентина Иванова лишили звания заслуженного мастера спорта и дисквалифицировали.

В Будапеште сборной руководил уже Михаил Якушин. Причём новый специалист был настроен решительно: «Советский союз в обороне отсиживаться не собирается». И слово сдержал. Нет, стартовые полчаса венгры давили, но гости хладнокровно переждали их натиск, забили усилиями киевского динамовца Юрия Войнова и увезли минимальную победу.

Политический отказ Испании

В четвертьфинале СССР досталась Испания. Советская сборная хорошо подготовилась к первому матчу, сыграв восемь товарищеских игр, в том числе с Польшей, которую 19 мая 1960-го разгромила 7:1. Кроме того, в национальную команду вернулся Качалин.

Однако правительство Испании во главе с диктатором Франсиско Франко запретило своим футболистам лететь в Советский Союз: «Мы приехали в штаб-квартиру испанской федерации и ждали, когда они вернутся из резиденции Франко. К сожалению, они сказали нам: «Нет». Мы, игроки, очень хотели поехать. Но мы не могли этого сделать», – признавался Филичиано Рививлья.

© «Советский спорт»

«Финал четырёх»

В результате коллектив Качалина автоматически попал в «финал четырёх». Три из четырёх сборных, добравшихся до решающей стадии, были из коммунистического лагеря: собственно, СССР, а также Чехословакия и Югославия. А дополняла это трио Франция.

Казалось бы, не самое яркое представительство, но только на первый взгляд: СССР – олимпийские чемпионы 1956-го, Югославия – олимпийские чемпионы 1960-го, Чехословакия – будущий финалист ЧМ-1962, Франция – бронзовый призёр ЧМ-1958.

«Финал четырёх» проходил как раз во Франции, на стадионах Парижа и Марселя. Югославы не скрывали эмоций – Милан Галич рассказывал: «Мы были в восторге, что поедем за границу. Посмотрим на грандиозный Париж Это было что-то невероятное».

А вот советские футболисты столкнулись с жёсткими запретами: «Политическое давление было очень сильным. Каждый раз, когда кто-то выезжал в капиталистические страны, их приглашали в отдел пропаганды и агитации ЦК компартии. Там нас инструктировали: как нам вести себя за границей. Говорили, что нам запрещалось выходить из отеля в одиночку», – вспоминал Виктор Понедельник.

Разгром Чехословакии

Полуфинал получился лёгкой прогулкой. Благодаря дублю Валентина Иванова и мячу Виктора Понедельника, форварда ростовского СКА, советская команда разгромила соперника 3:0.

Самое интересное случилось уже после матча:

«Футболисты – люди суеверные. У Яшина была знаменитая кепка, которая была чем-то вроде талисмана. Лёва берег её как зеницу ока. Когда же в Марселе прозвучал финальный свисток, толпа болельщиков высыпала на поле: руки нам пожимали, обнимали, поздравляли. Кто-то в суматохе кепку Левы и увёл под шумок», – делился Валентин Бубукин.

Великий камбэк

Кепка нашлась. Раздобыл её и передал Яшину уже в Париже местный полицейский. По словам Бубукина, это серьёзно воодушевило футболистов перед финалом с Югославией. Хотя мандраж никуда не делся:

«Это были наши самые принципиальные соперники: начиная аж с Олимпиады-1952, где советская сборная проиграла югославам. Затем Сталин издал приказ всех уволить. Игроков сослали в разные города, всю команду разогнали», – рассказывал Понедельник.

Разрядил ситуацию врач сборной, выдавший легендарное пророчество: «Я знаю, кто забьёт решающий мяч. Виктор Понедельник». Яшин отреагировал в своём стиле: ««Ну, смотри, доктор, если Виктор не забьёт, мы тебе устроим тёмную». Раздевалка загоготала.

Матч складывался тяжело. Парижское небо с самого утра разразилось дождём, а трибуны, разочарованные вылетом Франции, наполовину пустовали. Счёт под занавес первого тайма открыл Милан Галич, однако уже на 49-й минуте Метревели восстановил статус-кво, воспользовавшись ошибкой югославского кипера, выпустившего мокрый мяч после удара Бубукина.

Основное время так и закончилось, а во втором овертайме забил… Виктор Понедельник: «Мы проводили очередную атаку, как вдруг Валентин Иванов уходит налево, а я продолжал бежать к одиннадцатиметровой отметке. Идёт навес с фланга, защитники не успели накрыть, я подпрыгнул и ударил головой, после чего, сбитый защитником, оказался на газоне. Я не видел, как мяч попал в ворота, но потом почувствовал, что ребята валятся на меня сверху, я услышал рёв стадиона и только тогда понял, что забил», – вспоминал Понедельник.

Пир на Эйфелевой башне

2:1 – за оставшиеся минуты югославы сравнять не смогли. СССР – первый в истории чемпион Европы! Яшин отблагодарил своего ангел-хранителя в лице добропорядочного жандарма, подарив ему свитер.

А товарищи Льва рухнули без сил:

«Мы даже когда пришли в раздевалку, сели в кресло, прошло около 10-20 минут, но никто не смог встать и принять душ. Потом пришёл доктор и обратился к Яшину: «Что я тебе говорил перед игрой?» Все начали смеяться. Нас как будто зарядили энергией. И мы пошли в душ», – делился счастливый Понедельник.

Это было ровно 65 лет назад, 10 июля 1960 года. Затем футболистам организовали пир на Эйфелевой башне, под которой кипел удивительный Париж. Парням вручили заветный кубок Анри Делоне. Французский функционер умер в 1955-м, не успев полюбоваться своим детищем. Но трофей европейского первенства и по сей день носит его имя.

Победителям в честь триумфа даже разрешили прогуляться по городу любви. А по возвращении в Москву им рукоплескали переполненные «Лужники». Этот успех продолжает оставаться единственным в нашей футбольной истории на крупнейших турнирах, если убрать за скобки олимпийские виктории.