Какие сокровища хранились в тайниках Ивана Грозного

Легенда о Библиотеке Ивана Грозного, также известной как Либерия, остаётся одной из самых интригующих загадок русской истории. Считается, что этот книжный фонд, собранный в XVI веке при дворе первого русского царя, включал уникальные рукописи и фолианты, утерянные со временем. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств её существования, историки и исследователи продолжают спорить о содержимом этой коллекции.

Происхождение библиотеки

Согласно преданиям, Библиотека Ивана Грозного была унаследована от византийских императоров после падения Константинополя в 1453 году. Иван III, дед Ивана Грозного, женился на Софье Палеолог, племяннице последнего византийского императора Константина XI, и, возможно, получил в качестве приданого часть византийских архивов. Иван Грозный, увлечённый знаниями и религией, якобы расширил эту коллекцию, добавив рукописи, привезённые из походов и обретённые через дипломатические связи. Легенда утверждает, что библиотека насчитывала до 800 томов и была спрятана в Кремле или под Москвой-рекой во время Смутного времени, чтобы уберечь её от разграбления.

Ценные рукописи и их содержание

Историки предполагают, что Библиотека Ивана Грозного включала уникальные экземпляры, представляющие ценность для мировой культуры:Византийские хроники. Среди наиболее вероятных сокровищ — рукописи византийских историков, таких как Прокопий Кесарийский или Анна Комнина. Эти тексты могли содержать подробности о ранней истории Византии, включая утраченные описания войн и дипломатии, которые не сохранились в других источниках.

Рукописи Аристотеля и Платона. Существуют упоминания о том, что в коллекции были редкие переводы трудов древнегреческих философов, выполненные византийскими учёными. Эти тексты могли включать оригинальные версии «Политики» Аристотеля или «Государства» Платона, дополненные комментариями, которые не дошли до нас.

Евангелия и библейские тексты. Иван Грозный, как глубоко верующий царь, мог собрать редкие копии Евангелий, включая Синодальный кодекс или фрагменты, предшествующие официальным переводам. Некоторые исследователи считают, что среди книг были рукописи, связанные с арианскими или несторианскими сектами, что делало их уникальными для православной традиции.

Славянские летописи. Коллекция, вероятно, включала древние славянские хроники, такие как утраченные части «Повести временных лет» или тексты, описывающие историю Киевской Руси до монголо-татарского ига. Эти рукописи могли содержать сведения о ранних князьях и событиях, неизвестных современным историкам.

Труды по алхимии и медицине. Иван Грозный интересовался оккультными науками, и в библиотеке могли быть арабские и византийские трактаты по алхимии, астрологии и медицине, включая работы Авиценны или Галена. Эти тексты могли включать рецепты и знания, не дошедшие до Европы.

Исторические свидетельства

Первые упоминания о библиотеке появляются в XVII веке. Немецкий путешественник Сигизмунд фон Герберштейн, посетивший Россию в 1517 и 1526 годах, сообщал о богатой книжной коллекции при дворе Василия III, отца Ивана Грозного. Позже, в 1570-х годах, английский посол Джером Горсей утверждал, что видел в Кремле комнаты, заполненные древними манускриптами. После смерти Ивана Грозного в 1584 году и начала Смутного времени (1598–1613) следы библиотеки теряются, что породило гипотезу о её сокрытии.

Поиски и споры

С конца XIX века предпринимались попытки найти Библиотеку Ивана Грозного. В 1920-х годах советский археолог Игнатий Стеллецкий исследовал подземелья Кремля, обнаружив следы тайников, но безуспешно. Некоторые считают, что книги были уничтожены или вывезены польскими интервентами в 1611 году. Другие предполагают, что они спрятаны под Москвой-рекой или в тайных бункерах, что делает поиски сложными.Скептики, такие как историк Сергей Соловьёв, сомневаются в существовании библиотеки, считая её вымыслом или преувеличением. Однако энтузиасты указывают на фрагменты пергамента, найденные в Москве, которые могут быть частью утраченных томов.