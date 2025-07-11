Строитель выиграл миллион в лотерею и поделился стратегией

Житель Пермского края, строитель по профессии, Андрей, стал счастливым обладателем миллиона рублей - он выиграл в государственной лотерее. Он рассказал, что разработал собственную стратегию, которая и привела его к победе.

Секретом своего успеха Андрей поделился с пресс-службой "Национальной Лотереи", информацию которой получило агентство URA.RU. Стратегия Андрея заключается в покупке первых трёх билетов тиража, на которые он тратит 300 рублей. По словам победителя, он всегда был азартным человеком, и первый свой выигрыш получил ещё в 7 лет.

Теперь, благодаря крупному выигрышу, Андрей планирует отправиться в путешествие.

Ранее праздничном тираже лотереи «Мечталлион», посвященном Дню России, житель Челябинской области стал обладателем суперприза в размере 100 миллионов рублей.

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