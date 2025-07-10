Могила Чингисхана: почему не могут найти захоронение великого завоевателя

Согласно монгольским народным верованиям, могила великого завоевателя Чингисхана находится на территории Хэнтийского (Хэнтэйского) аймака, который расположен на северо-востоке Монголии. На подступах к горе Бурхан-Халдун, примерно в 160 км от столицы Улан-Батора, существует особое место, посещение которого долгое время было запрещено и известно как «Их хориг» на монгольском языке. Иностранным археологам удалось попасть туда только в 1980-х годах, однако вскоре их поиски могилы Чингисхана пришлось прекратить.

Вообще, разные народы сложили множество легенд и преданий о захоронении великого завоевателя, скончавшегося в 1227 году. Но большинство монголов считает, что он покоится у священной горы. Об этом кандидат философских наук Федор Петров написал в своей статье «Бурхан-Халдун: экзистенциальный опыт Темучжина», которая опубликована в «Вестнике Челябинского государственного университета» (том 10, № 1 за 2004 г.).

Гора Бурхан-Халдун являлась для монголов сакральным местом задолго до рождения Чингисхана. Согласно легенде, именно на ее священных склонах, у истока реки Онон, жили предки всех монголов: Борте-Чино и Гоа-Марал. Здесь же легендарная прародительница Чингисхана Алан-гоа встретила своего будущего супруга Добун-Мергана.

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Считая Бурхан-Халдун сакральным местом, монголы поклонялись божествам – хранителям этой горы, как своим защитникам. Еще в середине Х века здесь располагался культовый центр кочевого народа.

Кстати, само название «Бурхан-Халдун» Ф.Н. Петров переводит как «Скала богов» или «Священный пик».

Стоит ли удивляться, что монгольское предание связывает духовное становление великого завоевателя с этим местом. Ведь сам Темучжин – пока еще не Чингисхан – спрятался на данной горе от преследовавших его воинов из племени меркитов. Тогда молодому мужчине грозила верная смерть, но духи горы надежно скрыли его от врагов. И будущий основатель огромной империи понял, что божества горы Бурхан-Халдун на его стороне, поэтому через много лет он приказал своим приближенным похоронить себя именно здесь, в родных краях.

Одно из многочисленных сказаний о могиле Чингисхана гласит, что этот человек выбрал местом своего упокоения раскидистое зеленое дерево, которое росло на склоне священной горы.

Большинство исследователей считает, что Бурхан-Халдун – это одна из вершин хребта Хэнтэй. Скорее всего, речь идет о горе, которая сейчас носит название Хэнтэй-Хан-Уул, ее высота составляет 2 тысячи 362 метра над уровнем моря.

Несмотря на большой интерес археологов из разных стран, власти Монголии не допускают в этот район научные экспедиции. В 1992 году здесь был создан заповедник «Хан-Хэнтий», территория которого строго охраняется.

Советско-монгольская историко-культурная экспедиция была создана в 1969 году. В течение 20 последующих лет российские археологи проводили свои изыскания на территории братской МНР. В 1990 году данная работа прекратилась в результате ухудшения дипломатических отношений между двумя странами. Причем, только в 1980-е годы отечественные ученые начали вплотную исследовать средневековые погребения, относящиеся к «периоду Чингисхана».

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Известный монголовед, доктор исторических наук Прокопий Коновалов описал эти раскопки в своей статье «Средневековые погребальные памятники Монголии и вопросы раннемонгольской археологической культуры», которая вышла в журнале «Известия лаборатории древних технологий» (том 13, № 4 за 2017 г.). И хотя достоверных сведений, что советские археологи искали именно могилу Чингисхана, не существует, вряд ли ученые совсем не думали о возможности такой находки, раскапывая захоронения представителей монгольской знати XII-XIV веков.

Впрочем, подобные изыскания в самой Монголии почти не ведутся. Так, П.Б. Коновалов в своей статье откровенно посетовал на недостаток материалов о средневековых погребениях кочевников в научных работах специалистов из этой страны.

Некоторые ученые считают, что монголы сознательно не проводят исследований в данной области. А отдельные авторы даже полагают, что местные коллеги мешают иностранным археологам в поисках могилы Чингисхана. Например, подобное предположение выдвинул кандидат исторических наук Павел Котов в своей статье «Проказы монгольских археологов», опубликованной в журнале «Вокруг света» в феврале 2009 года.

«Создается впечатление, что монголы просто-напросто водят иностранных археологов за нос. Поддерживая их ошибочные расчеты и разрешая копать в местах, где гробницы заведомо нет, они, вполне возможно, реализуют свои плановые археологические проекты», – написал П.Л. Котов.

Он считает, что монгольские исследователи мечтают сами найти могилу великого завоевателя, чтобы не делить ни с кем научные лавры. А вот другие авторы уверены: причина помех, которые иностранным археологам негласно чинят ученые и власти страны, кроется в Великом запрете. И потомки кочевников до сих пор чтят память Чингисхана, стараясь не потревожить его покой.

Ведь после похорон правителя обширная территория, расположенная вокруг могилы, была закрыта для посещения под страхом смерти. Место погребения от любопытных путников и случайных зевак оберегала группа элитных воинов. Даже после создания МНР, когда коммунистическая идеология развенчала культ личности Чингисхана, окрестности горы Бурхан-Холдун оставались запретной зоной.

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В одном иностранном СМИ 24 июля 2017 г. была размещена статья журналистки Эрин Крейг «Почему могилу Чингисхана невозможно найти». Она отметила, что монголы не хотят, чтобы иностранцы потревожили прах их великого правителя, к памяти которого они относятся с большим уважением.

По словам Эрин Крейг, окрестности горы Бурхан-Халдун долгое время были открыты лишь для потомков Чингисхана. И сейчас это особо охраняемая зона – заповедник «Хан-Хэнтий», в котором фактически запрещены любые раскопки.

Профессор Лейпцигского университета Йоханнес Шуберт в 1961 году проводил раскопки в Монголии. Ему даже удалось найти развалины храма, возведенного в XIII веке, но на этом изыскания немецкого ученого завершились.

Как написал П.Л. Котов, причиной прекращения исследований стал запрет правительства МНР, которое в те годы не одобряло научную работу, связанную с Чингисханом. Возможно потому, что эти раскопки противоречили коммунистической идеологии и могли вызвать осложнения в отношениях с «большим братом». То есть, с руководством СССР.

Лишь в конце 80-х годов ХХ века, на закате эры социализма, у иностранных археологов появилась возможность пробиться в запретную зону. В то время как Советско-монгольская историко-культурная экспедиция свернула свою работу, на северо-восток страны потянулись японские и американские исследователи.

Например, в 1990 году территорию у восточных предгорий Хэнтэйского хребта с помощью новейших технических средств исследовали японцы. Проект был назван «Три реки», поскольку археологические изыскания происходили в междуречье Онона, Керулена и Туула. Могилы Чингисхана там не оказалось, но зато были обнаружены многочисленные захоронения, относящиеся к бронзовому веку.

В 2001 году японцы снова приезжали в Монголию. В рамках проекта «Новый век» на территории Дорнод аймака, в еще одном предполагаемом месте захоронения Чингисхана, работали сотрудники университета Кокугакуин и ученые из Ниигаты. Снова безрезультатно.

Одновременно с японцами свои раскопки проводил профессор Чикагского университета Джон Вудс, в аймаке Хэнтэй он обнаружил средневековый могильник, в котором покоились представители кочевой знати. Но после нескольких лет кропотливой работы выяснилось, что эти захоронения не имеют отношения к Чингисхану.

Деятельностью американцев были недовольны местные жители. Они стали обращаться к руководству Монголии с жалобами, что иностранные исследователи разъезжают по священной земле на автомобилях и оскверняют прах их предков. К тому же, в 2005 году в Хэнтэйском аймаке началась засуха, сопровождавшаяся нашествием насекомых-вредителей, что суеверные монголы приняли за дурной знак. Экспедиция была свернута из-за недовольства местной общественности.

Больше иностранцев в священные места не пускали. Эрин Крейг полагает, что таким образом власти Монголии продемонстрировали всему миру, что отказавшись от коммунистической идеологии, они взяли на себя ответственность за сохранение исторической памяти.

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В книге «Знаменитые загадки истории» (Харьков 2014 г.), которую в сотрудничестве с коллективом авторов написала публицист Валентина Скляренко, говорится, что могилу Чингисхана ищут по трем причинам: одни желают выяснить истину; другие мечтают о личной славе; третьи надеются найти в захоронении ценности и древние артефакты. И только сами монголы, как и их предки, не хотят тревожить вечный сон правителя.

«В том, что великий полководец завещал сыновьям сохранить в тайне свое последнее пристанище, также в немалой степени виновата политика. Чингисхан хорошо знал, что многие могильники осквернялись не столько ради легкой наживы, сколько с целью ритуального оскорбления древнейших царских родов», – говорится в книге «Знаменитые загадки истории».

Осквернение могил – тяжкое преступление, по поверьям монголов и многих других народов. Якобы потомки Чингисхана не только прогнали по захоронению табун лошадей и убили всех, кто знал это место, но и намеренно распускали ложные слухи, чтобы запутать врагов, стремившихся надругаться над могилой завоевателя.

Как отметил кандидат философских наук Федор Петров, среди жителей Монголии распространены предания, что людей, случайно подошедших к месту погребения Чингисхана, останавливает некая мистическая сила, надежно оберегающая покой усопшего.

А кандидат исторических наук П.Л. Котов считает, что монголы тщательно оберегают могилу легендарного правителя не столько ради защиты от возможных грабителей, сколько для сохранения останков в целости. Ведь, согласно местным поверьям, только в этом случае дух великого хана сможет вернуться в наш мир, воплотившись в одном из его потомков. И напротив, реинкарнация не случится, если потревожить могилу.

Противоположную версию высказывают другие авторы. Они считают, что монголы не желают возвращения воинственного правителя, они опасаются его гнева, который может привести к сокрушительным разрушениям, если побеспокоить захоронение.

А журналистка Крейг считает, что причина Великого запрета – глубокое уважение к памяти Чингисхана, и монголы просто не желают нарушать его последнюю волю.