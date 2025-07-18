Как две шутливые фразы связаны с трагическими событиями

Две расхожие фразы «А был ли мальчик?» и «Хьюстон, у нас проблемы!» многие используют как шутку или иронию, однако история их появления связана с трагическими событиями.

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Первую употребляют, когда ситуацию ставят под сомнение. Впервые она появилась в романе Максима Горького «Жизнь Клима Самгина», опубликованного 100 лет назад.

«Да — был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?», — так она звучала изначально.

В начале романа есть сцена, когда дети проваливаются под лед и главный герой книги 12-летний Клим пытается помочь другу Борису. Однако чтобы не утонуть, он выпускает из рук ремень и его приятель тонет. К проруби подходят взрослые и начинают сомневаться, а был ли мальчик, который утонул, поясняет канал

Впервые выражение «Хьюстон, у нас проблемы!» прозвучало в 1970 году на борту американского космического корабля «Аполлон-13», который летел на Луну. На его борту разрушился кислородный баллон и сломались две топливные батареи. Ситуация была очень серьезной, но разрешилась благополучно.