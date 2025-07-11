11 июля: какие праздники отмечают в России и в мире

Сладкоежки 11 июля празднуют Всемирный день шоколада, наслаждаясь любимым лакомством. Впервые в этом году по инициативе ООН в мире отмечается День лошади. Кроме того, сегодня профессиональный праздник у художников по свету — мастеров прожекторов и софтбоксов, создающих особую атмосферу на сцене или съемочной площадке. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 11 июля и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники в России и мире 11 июля

Всемирный день шоколада

История шоколада берет начало в Южной Америке: около 5300 лет назад индейцы майо-чинчипе начали культивировать какао и превращать бобы в горький напиток. Ольмекские племена добавляли ферментированный сок плодов какао к воде и пряностям, что и было первым прототипом шоколада. В Европу какао впервые привезли в 1550 году — считается, что Всемирный день шоколада приурочен именно к этому событию. А в 1847-м Джозеф Фрай и сыновья выпустили первые плитки твердого шоколада.

Сегодня ежегодно собирают почти 5,9 млн тонн какао-бобов, из которых делают шоколад, а глобальный рынок оценивается в $119,4 млрд.

В этот день по всему миру устраивают дегустации, фестивали и тематические мастерские, где гости учатся готовить горячий шоколад, шоколадные десерты и даже косметику на какао-масле.

Всемирный день лошади

В 2025 году по инициативе ООН впервые отмечают международный праздник в честь лошадей — в знак признания роли этих животных в истории человечества. Численность лошадей в мире сокращается, и конная отрасль нуждается в поддержке, говорится в резолюции Организации Объединенных Наций. Коневодство имеет большое значение и для развития экономики ряда стран, и для благополучия людей. Праздник напоминает о важности бережного отношения к лошадям.

Всемирный день народонаселения

Праздник появился в 1989 году по решению Совета по управлению ПРООН (Программа развития ООН). Поводом послужил «день пяти миллиардов»: приблизительно 11 июля 1987 года население планеты достигло 5 млрд человек.

День народонаселения подчеркивает важность семейного планирования, гендерного равенства и прав человека в демографических вопросах. По состоянию на середину 2025 года население планеты составляет около 8,231 млрд человек, темпы роста снизились с 2,3% в 1963-м до 0,9% в 2023 году.

В этот день ООН и неправительственные организации проводят форумы, публикуют отчеты и организуют образовательные кампании, чтобы привлечь внимание к таким вызовам, как старение населения, миграция и устойчивое развитие.

День художника по свету (гафера)

Дата этого неофициального праздника выбрана не случайно: 11 июля 1874 года русский электротехник Александр Лодыгин запатентовал лампу накаливания и впоследствии основал производство светильников, заложив основы электрического освещения.

В кинематографе роль гафера — главного осветителя — оформилась в 1920-е годы, когда съемки перешли на студийные площадки с электрическими лампами. Гафер руководит командой осветителей, реализуя замысел оператора: устанавливает приборы, прокладывает кабели и формирует световой дизайн площадки. В профессиональный праздник проходят выставки осветительной техники, мастер-классы, а в театрах и организациях киноиндустрии поздравляют художников по свету и чествуют ветеранов профессии.

Какие праздники и памятные даты отмечают 11 июля в других странах

Одиннадцатая ночь — Северная Ирландия. В этот праздник за несколько часов до 12 июля улицы протестантских районов Северной Ирландии заполняются гигантскими кострами из поддонов и старой мебели. Считается, что бесчисленные огни в прошлые века служили ориентиром войскам Вильгельма Оранского во время Вильямитских войн. Сегодня вокруг огненных штабелей чаще звучат марши лоялистских групп и ультрапатриотические лозунги. Пламя «Одиннадцатой ночи» призвано объединить местных жителей, хотя в последние годы власти пытаются регулировать строительство костров из-за экологических и пожарных рисков.

День Фламандской общины — Бельгия. Ежегодно 11 июля фламандцы, коренной народ Бельгии, вспоминают сражение при Куртре 1302 года. Тогда горожане, вооруженные копьями и арбалетами, отбили натиск королевского французского рыцарства и захватили пятьсот пар шпор. Отсюда другое название праздника — «Битва золотых шпор». Эта удивительная победа народного ополчения над тяжелой кавалерией долго поддерживала дух фламандского движения за самобытность, а в 1973 году дата стала официальным Днем Фламандской общины. В Антверпене, Генте и других городах проходят торжественные поднятия флагов, культурные шествия и выставки народного творчества — все это под звуки труб и барабанов, напоминающие о средневековых баталиях.

День памяти жертв Сребреницы — Босния и Герцеговина. 11 июля 1995 года стало черной датой в истории Боснии и Герцеговины. В этот день в Сребренице произошли массовые расстрелы, унесшие жизни более восьми тысяч боснийских мусульман — мужчин и мальчиков. Трагическое событие оставило незаживающую рану в сердцах многих семей. Ежегодно в день памяти тысячи людей проходят скорбный путь по маршруту, обратному тому, по которому в 1995 году шли обреченные. День памяти начинается с минуты молчания, после чего звучат имена погибших. В воды реки Дринца опускают траурные венки, а вечером зажигают свечи — символ памяти о тех, кто не вернулся домой.

Кхао Пханса — Таиланд. По лунному календарю Кхао Пханса выпадает на день после полнолуния восьмого месяца и ознаменовывает начало трехмесячного буддийского поста во время муссонов — «дождевого ретрита» монахов, которые не покидают монастыри и не путешествуют. С древних времен миряне изготавливают к празднику резные большие свечи, чтобы подарить их монахам. В разных провинциях страны проходят парады с грандиозными скульптурами из воска и фестивали фонарей. Во многих храмах устраивают «виан тиан» — процессии с зажженными свечами, звоном колокольчиков и запахом благовоний, а верующие в этот день отказываются от мясной пищи, алкоголя и азартных игр, чтобы полностью погрузиться в созидательные действия и медитацию.

Церковные праздники 11 июля

Перенесение мощей мучеников-врачей Кира и Иоанна

Святые Кир и Иоанн — бессребреники-врачи, жившие на рубеже III–IV веков. Кир в Александрии исцелял телесные и душевные недуги без платы, Иоанн последовал за ним из Иерусалима и помогал укреплять веру у обратившихся к Христу язычников. Во время гонений при Диоклетиане их схватили и предали пыткам и казни, после чего их тела погребли в храме апостола Марка. В 412 году патриарх Кирилл Александрийский, видя, что селение Мануфин страдает от бесовских явлений, молился об очистке места. Ему во сне явился Ангел, велевший перенести туда мощи Кира и Иоанна. По возвращении в Александрию Кирилл построил в Мануфине церковь во имя святых бессребреников-врачей, с тех пор место стало источником многих исцелений.

Верующие в молитвах просят у святых Кира и Иоанна исцеления телесных и душевных недугов.

В православном календаре 11 июля также знаменует окончание Апостольского поста, ведь сразу после памяти этих святых начинается подготовка к празднику первоверховных апостолов Петра и Павла.

День памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев

Точные годы жизни преподобных Сергия и Германа Валаамских остаются предметом споров: по одной версии, они пришли на Валаам в X веке как странствующие ирландские монахи, по другой — основали обитель в XII–XIII веках. Оба отца подвизались суровым иночеством, проповедуя Евангелие средь карельских племен, основывали монастырские кельи и учили народ христианской вере.

Повторная канонизация и окончательное закрепление их памяти епархиями состоялось в 1819 году Священным Синодом, после чего обители Валаама вернули утраченное значение.

11 июля на Валааме и во всех приходских храмах служат всенощное бдение и праздничную литургию, во время которой читают акафист преподобным, воспевая их подвиг «прославивших дикую землю светом Христовым». Паломники посещают Спасо-Преображенский монастырь, чтобы приложиться к мощам святых, покоящимся под спудом в приделе в честь основателей обители.

Народные праздники и приметы 11 июля

Крапивное заговенье

Истоки Крапивного заговенья уходят в языческую эпоху, когда наши предки почитали не только солнце и воду, но и травы как живых существ, наделенных духом-оберегом. Крапива считалась обладательницей магической силы: из нее готовили отвары, с ее помощью лечили суставы, омолаживали кровь и защищались от нечистой силы. После 11 июля целебный эффект, по поверьям, пропадал — листья становились жесткими и теряли вкус, так что заготовить настои и насушить листья спешили до этой даты.

В канун праздника хозяйки варили последние в сезоне щи из крапивы, пекли с ней пирожки и делали салаты с огурцами и укропом, наполняя дом ароматом луга. Молодежь собиралась у крестьянских изб, где под гармошку водила хороводы и играла в игры до самого рассвета. Ни одно застолье не обходилось без кваса с добавлением крапивных отваров — его пили, чтобы легче переносить жару и сохранить силу на весь год.

Предки использовали крапиву не только в пищу: венички из свежих стеблей вешали над входом, окнами и в хлеву, чтобы охранять дом от болезней и злого глаза. Пучки крапивы клали под кровать и ставили на покосах — крестьяне верили, что это поможет сохранить урожай и отпугнет вредителей. В бане смельчаки хлестали друг друга крапивными вениками, уповая на их тонизирующий эффект и избавление от хворей.

С этим днем были связаны запреты на шитье или прядение — это сулило ссоры и болезни в семье. Домашнюю уборку и перестановку мебели также откладывали, чтобы не «разбудить» злые силы и не нарушить гармонию очага. В огороде дозволялось лишь полить грядки, но ни в коем случае не собирать овощи и ягоды — по приметам, урожай, собранный в день праздника, быстро вянет и портится.

Приметы

Если услышишь кукушку — зима будет поздней и снежной.

Шум пчел предвещает сухое сено и богатые надои молока.

Дождь после праздника — сенокос отложится до бабьего лета, ведь по поверью «крапива не просохнет семь недель».

Какие исторические события произошли 11 июля

1893 год — японец Микимото Кокито после многих неудач сумел вырастить первые искусственные жемчужины, заложив основы индустрии культивированного жемчуга.

— японец Микимото Кокито после многих неудач сумел вырастить первые искусственные жемчужины, заложив основы индустрии культивированного жемчуга. 1919 год — в Нидерландах по инициативе министра Пита Аалберсе-старшего принят закон о восьмичасовом рабочем дне. За два года до этого в России восьмичасовой день установил декрет Совнаркома 11 ноября 1917 года, а в США и большинстве европейских стран рабочий день тогда составлял 10–12 часов при 50–60-часовой рабочей неделе.

— в Нидерландах по инициативе министра Пита Аалберсе-старшего принят закон о восьмичасовом рабочем дне. За два года до этого в России восьмичасовой день установил декрет Совнаркома 11 ноября 1917 года, а в США и большинстве европейских стран рабочий день тогда составлял 10–12 часов при 50–60-часовой рабочей неделе. 1975 год — археологи завершили раскопки близ Сианя (в Северо-Западном Китае) и обнаружили около 6 тыс. статуй терракотовых воинов натуральной величины, призванных охранять гробницу первого императора Цинь Шихуанди.

— археологи завершили раскопки близ Сианя (в Северо-Западном Китае) и обнаружили около 6 тыс. статуй терракотовых воинов натуральной величины, призванных охранять гробницу первого императора Цинь Шихуанди. 2001 год — компания Polaroid Corporation подала заявление о банкротстве. Ее активы были проданы, но затем бренд прошел через несколько реструктуризаций: в 2008 году возник Impossible Project, в 2017 году он выкупил оставшиеся права и реанимировал выпуск аналоговой пленки под маркой Polaroid.

— компания Polaroid Corporation подала заявление о банкротстве. Ее активы были проданы, но затем бренд прошел через несколько реструктуризаций: в 2008 году возник Impossible Project, в 2017 году он выкупил оставшиеся права и реанимировал выпуск аналоговой пленки под маркой Polaroid. 2022 год — NASA обнародовало первое полнокрасочное инфракрасное изображение Вселенной, полученное телескопом «Джеймс Уэбб» (Webb's First Deep Field, SMACS 0723), на котором видны тысячи галактик с беспрецедентной четкостью.

Дни рождения и юбилеи 11 июля

В 1805 году родился Петр Каратыгин — русский актер, драматург и театральный педагог, автор более 70 водевилей, мемуарист. Учился в Петербургской театральной школе, блистал в комедиях Грибоедова и Тургенева, сам выступал в своих пьесах и воспитал целое поколение артистов.

— русский актер, драматург и театральный педагог, автор более 70 водевилей, мемуарист. Учился в Петербургской театральной школе, блистал в комедиях Грибоедова и Тургенева, сам выступал в своих пьесах и воспитал целое поколение артистов. В 1892 году родился Томас Митчелл — американский актер, драматург и сценарист, лауреат «Оскара» за роль доктора Буна в «Дилижансе» (1939). Он же известен как Джеральд О'Хара в «Унесенных ветром». За свою карьеру получил три «Золотых глобуса» и почетную медаль Национального совета киноведов.

— американский актер, драматург и сценарист, лауреат «Оскара» за роль доктора Буна в «Дилижансе» (1939). Он же известен как Джеральд О'Хара в «Унесенных ветром». За свою карьеру получил три «Золотых глобуса» и почетную медаль Национального совета киноведов. В 1897 году родился Грегорио Фуэнтес — кубинский рыбак и моряк, чей образ стал прототипом Сантьяго из повести «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя. Он работал шкипером на «Пиларе» более 20 лет, владел рыбацким искусством с детства и дожил до 104 лет.

— кубинский рыбак и моряк, чей образ стал прототипом Сантьяго из повести «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя. Он работал шкипером на «Пиларе» более 20 лет, владел рыбацким искусством с детства и дожил до 104 лет. В 1910 году родился Сергей Вернов — советский физик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий. Он основал школу физики космических лучей, участвовал в открытии внешнего радиационного пояса Земли и создал методы регистрации высокоэнергетических частиц.

— советский физик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий. Он основал школу физики космических лучей, участвовал в открытии внешнего радиационного пояса Земли и создал методы регистрации высокоэнергетических частиц. В 1916 году родился Александр Прохоров — советский физик, академик, один из родоначальников квантовой электроники, лауреат Нобелевской премии 1964 года «за фундаментальные исследования в области квантовой электроники» и главный редактор третьего издания Большой советской энциклопедии.

— советский физик, академик, один из родоначальников квантовой электроники, лауреат Нобелевской премии 1964 года «за фундаментальные исследования в области квантовой электроники» и главный редактор третьего издания Большой советской энциклопедии. В 1920 году родился Юл (Юлий) Бриннер — американский актер русского происхождения, удостоенный двух премий «Тони» и «Оскара» за роль короля Монгкута в фильме «Король и я».

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