Танцовщица попала за решетку из-за чересчур сексуального видео

В Египте известная исполнительница танцев живота попала за решетку за оскорблении общественной морали. Об этом пишет издание Daily Telegraph.

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30-летнюю танцовщицу Сохилу Тарек Хассан Хаггаг задержали в каирском аэропорту. Поводом для этого стали кадры с очередным танцем, которые она опубликовала в соцсети. Видео показалось властям чересчур сексуальным.

По версии следствия, танцовщица умышленно появилась на публике в непристойной одежде. Ее целью, согласно заявлению прокуратуры, было подстрекательство к пороку. Для этого она якобы использовала «техники соблазнения и провокационные танцы».

При аресте у Хаггаг обнаружили крупную сумму денег, которую следователи назвали доходом от деятельности, способствующей разврату.

Ожидается, что Хаггаг проведет за решеткой по меньшей мере две недели.

Хаггаг родилась в Египте, но долгое время жила в Италии и имеет итальянское гражданство. У нее более двух миллионов подписчиков в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бельгийская модель Мариса Папен и австралийский фотограф Джессе Уокер попали в египетскую тюрьму за съемку обнаженных фото в Карнакском храме — крупнейшем храмовом комплексе Древнего Египта.