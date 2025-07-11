Как после смерти Сталина уголовники захватили целый город

Меньше чем через месяц после смерти Иосифа Сталина вышел указ «Об амнистии». Благодаря этому нормативно-правовому акту на свободе практически одновременно оказалось более миллиона уголовников. Это привело к резкому росту преступности в городах СССР. Но невиданный бандитский беспредел начался летом 1953 года в столице Бурят-Монголии Улан-Удэ.

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«Лагерная» территория

В 30-х и 40-х годах Забайкалье было выбрано для строительства исправительных лагерей. В регионе стали появляться один за другим «острова архипелага ГУЛАГ».

Практика была признана успешной, и в 1937 году создали территориальное управление ГУЛАГа по Бурят-Монгольской АССР.

В годы Великой Отечественной войны численность «подведомственных» структуре заключённых не превышала 4,5 тысячи человек. Далее число заключённых стало расти, достигнув к концу 1949 года почти 6 тысяч человек. Данные цифры — приблизительные и соответствуют официальной статистике. В реальности же в Бурятии могло находиться значительно больше осужденных.

На свободе

Освободившиеся уголовники стали прибывать в Улан-Удэ летом 1953 года. Примечательно, что «гостями» города стали не только те заключённые, которые отбывали наказание в «бурятских лагерях». Столица Бурят-Монголии являлась крупным транспортным узлом, а поэтому миновать её не могли преступники с Колымы, Дальнего Востока, а также из Монголии.

В считанные дни улицы Улан-Удэ заполонили толпы бездомных и безработных. Конечно, некоторые рассматривали населённый пункт лишь как «перевалочную базу», откуда они отправятся в Центральную Россию. Но для большинства приезжих, которые за годы в лагерях успели озлобиться на советскую власть, внезапная свобода стала поводом «урвать радостей жизни».

Начались разбои, кражи, грабежи, изнасилования, убийства. Погромы и беспорядки продолжались несколько недель. Милиция просто не могла справиться с таким ростом преступности, а по радио до жителей регулярно передавалась просьба местных властей не покидать свои дома.

Кара советская

Утихомирить разбушевавшихся зеков смогли войска из соседних регионов, пришедшие на помощь улан-удинской милиции. С заключёнными особо не церемонились — их просто отстреливали на улицах. Сколько именно человек погибло во время такой «чистки», узнать уже не получится. Все бумаги по событиям в Улан-Удэ были немедленно засекречены.

Однако кардинально решить проблему высокого уровня преступности в городе отстрелом зеков не получилось. Многим нарушителям закона удалось осесть в Улан-Удэ, что явно не способствовало улучшению криминальной обстановки.