Лошади-пожарные: как животных учили тушить огонь

В XIX и начале XX века лошади были не просто транспортом для пожарных расчетов. Они сами участвовали в спасательных операциях. «‎Рамблер» расскажет, как их обучали и какие требования предъявляли.

Как лошади появились в пожарных частях?

Пожарные лошади начали массово использоваться в городах Европы и России во второй половине XIX века. До этого пожарные насосы и цистерны перемещались на людской тяге, что сильно ограничивало скорость прибытия на место пожара.

Рост городов, увеличение этажности зданий и плотности застройки требовали быстроты реакции. Лошади стали решением этой проблемы. С их помощью время прибытия пожарных расчетов сократилось в разы.

Особые требования к породе и характеру

Для службы в пожарных частях отбирали не любых лошадей. Предпочтение отдавалось крепким и выносливым животным, способным тянуть тяжелый инвентарь и цистерны с водой. Чаще всего это были помеси местных пород с тяжелоупряжными. Важно было, чтобы лошадь обладала спокойным нравом, не пугалась громких звуков, огня и дыма.

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Тренировки и подготовка

Процесс обучения лошади для пожарной службы занимал несколько месяцев. Обучение начиналось с самого простого — приучения к огненным отблескам, крикам людей, шуму пожарной сирены. Лошадь должна была сохранять спокойствие, даже когда вокруг паника.

Потом тренировали движение в упряжке с тяжелым снаряжением. Постепенно отрабатывали быстрый старт — лошадь должна была буквально срываться с места по сигналу.

Особое внимание уделяли маневренности на узких улицах и во дворах. Пожарные расчеты часто работали в тесных кварталах, и лошади должны были не только быстро бежать, но и уметь резко останавливаться, поворачивать в ограниченном пространстве.

Участие в настоящих операциях

Лошади не просто доставляли пожарных и оборудование к месту возгорания. Они оставались на пожаре, ожидая окончания работ.

Нередко лошади стояли в задымленных улицах часами. Задача погонщика заключалась не только в управлении, но и в постоянном наблюдении за состоянием животных. Их отпаивали водой, укрывали от искр и жара специальными накидками.

Наличие обученной лошади было частью системы безопасности города. В крупных пожарах, когда требовалось много воды и снаряжения, лошади делали десятки рейсов за ночь.

Пожарные конюшни и уход

В крупных городах пожарные части имели собственные конюшни. За лошадьми следили так же тщательно, как за самим оборудованием.

Рацион был высококалорийным — работа требовала больших затрат энергии. Лошади получали овес, сено, морковь, иногда специальные добавки для поддержания здоровья суставов и копыт.

Грумы и погонщики регулярно осматривали упряжь, чтобы избежать натертостей и травм. Лошадь считалась ценным членом команды, и потеря рабочего животного из-за болезни или износа была серьезной проблемой.

Особенности российских пожарных частей

В России пожарные лошади получили широкое распространение к концу XIX века. В городах вроде Петербурга и Москвы службы были оснащены десятками экипажей с лошадьми.

Петербургская пожарная команда, например, славилась своей выучкой и скоростью. Сохранились воспоминания современников о том, как расчет был готов выехать буквально за считанные минуты после сигнала тревоги.

Соревнования и смотры

В начале XX века в России и Европе стали популярны соревнования между пожарными командами. Смотр включал не только проверку оборудования, но и оценку лошадей и их подготовки. На таких мероприятиях погонщики демонстрировали, как быстро их упряжка запрягается и стартует. Победа на смотре считалась делом чести для пожарной части и серьезным стимулом для улучшения тренировки животных.

Закат эпохи пожарных лошадей

С началом моторизации в 1920–1930-е годы пожарные расчеты начали переходить на автомобили. Лошади оставались в части как резерв или использовались в удаленных районах без дорог. А к середине XX века в городах почти полностью исчезли конные пожарные экипажи.

Сегодня многие музеи пожарного дела хранят упряжь и экипажи тех времен. В некоторых странах проходят реконструкции выездов на конной тяге. Эти мероприятия напоминают о том, насколько важной и ответственной была работа пожарной лошади.

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