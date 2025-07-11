Почему некоторые русские слова коробят иностранцев

В русском языке есть несколько слов и имен, звучание которых может отдаленно напомнить англоязычным иностранцам неблагозвучные слова. Об этом рассказала автор канала «Татьяна Кузнецова | Говорим грамотно и уверенно!»

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По ее словам, иногда иностранные студенты странно переглядывались на ее занятиях, слыша некоторые слова. После этого она выяснила, с употреблением каких слов в англоязычном обществе стоит быть аккуратней.

Итак, слово «ас». В России это слово означает высокий уровень профессионализма, а в англоязычном мире ass — пятая точка, зад. Отметим, что по-английски слово будет звучать как «эсс», но все равно похоже.

Слово «смелый» в русском используется как позитивное прилагательное. Однако в английском языке есть слово smelly — «вонючий, зловонный». Но звучит оно как «смелли», небольшая разница все-таки есть. «Дед» в русском обозначает родственника старшего поколения, в английском есть похожее по произношению dead (мертвый, дохлый). Но в английском первая Д звучит как твердая.

Русское «дай» полностью созвучно английскому die, которое означает «умри».

Имя Настя созвучно слову nasty — «грязная, противная, отвратительная».