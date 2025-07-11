Зачем средневековые европейцы ели египетские мумии

Европейцы не всегда были просвещенными. Во времена Средневековья итальянская, французская, немецкая знать ела стертые в порошок тела египетских мумий. Делали они это по советам врачей и аптекарей, которые таким способом лечили все болезни.

© Андре Теве "Египтяне в поисках мумий", 1575 год

Вещество из страны Аполлона

Древние арабские и персидские врачи верили в чудотворное действие природного битума, которым они лечили переломы, язвы и абсцессы. Называли этот материал словом «мум», что в переводе с арабского означает «воск». В VII веке врач ибн Бетар писал, что «вещества мумия» особенно много в стране Аполонии (Египет), где оно светящимися потоками сходит с гор, затвердевает на берегу реки и приобретает запах дегтя.

Древний врачеватель отметил, что отыскать чудодейственный мум можно и в черепах и желудках египетских покойников, погребенных тысячу лет тому назад. Во времена Средневековья медицинские трактаты арабов переводились в европейских университетах, откуда знания о муме распространилось по христианским землям. Однако лекарством стали считать не природный битум, а непосредственно мумию.

Лекарство из трупа

К XIII веку все в Европе знали, что мумия — лечебное вещество из египетских пирамид, которым можно вылечить любую болезнь. Средневековый математик, врач и астролог Герард Кремонский писал:

«Это субстанция, которую можно найти в землях, где похоронены тела, забальзамированные с алоэ, с которым жидкости из тела смешиваются и превращаются в мумию».

Мумии продавали как кусками, вместе с бинтами, так и в виде порошка, которые врачи рекомендовали добавлять в еду. К ХVI веку формируется полноценный рынок продажи, переработки и покупки высушенных тел.

© Тюбики для порошка из мумий, которые продавались в немецких аптеках

Знать и купцы победнее ограничивались арабскими мумиями, а самые богатые феодалы покупали только мумии из древнеегипетских гробниц, которые назывались mumia sepulchorum. Считались, что именно такие останки имеют чудотворную живительную силу.

Индустрия смерти

Мумии с Ближнего Востока тоннами отправлялись в Европу. Арабские и еврейские купцы не понимали, как можно есть эту гадость, но заработать не отказывались. Европейские путешественники писали, что египтяне круглосуточно рыщут по своей стране и везут мумии в Каир, где сдают их торговцам.

Чаще всего это были покойники из ранних погребений. Во времена фараонов для мумификации использовался щелочной отвар из древесной золы и смолы. Из-за дороговизны его заменили природным битумом. Смола проникала в ткани, и тело приобретало черный цвет.

Итальянские, французские и немецкие аптекари перетирали такую мумию в порошок и сбывали его за огромные деньги. Арабы начали массово продавать подделки настоящих египетских мумий. В ход шли тела казненных преступников, умерших нищих, рабов и детей, чьи трупы покрывались природным битумом, высушивались на солнце и продавались оптом от Лиссабона до Варшавы.

Мода на мумию

К концу ХVII века ситуация изменилась и большинство врачей считали лечение мумиями обычным шарлатанством. Однако «лекарство» не забылось. В 1912 году немецкая фармацевтическая компания Merck внесла мумию в официальный каталог своей продукции.

© Уличный торговец мумиями

После Египетского похода Наполеона в Европе произошел резкий рост интереса к истории древней цивилизации фараонов. Французы и англичане массово скупали папирусы, статуэтки, керамику и, конечно, мумии. Арабы снова стали выносить на рынки засушенные тела давно умерших людей, среди которых были и фараоны.

© Поль Филиппото "Экспертиза мумии"

Мумий больше не ели, но их использовали как развлечение на балах и встречах богемы. Французские дворяне специально собирались по вечерам и наблюдали процесс разматывания бинтов. На такие мероприятия даже продавались билеты.

Краска из мумии

Египетские мумии применялись и в искусстве. Засушенные тела перетирались в порошок, на основе которого делалась коричневая краска. Для насыщенности и глубины цвета пигмента в него добавляли белую смолу и миро. Называлась краска Mummy Brown, а использовали ее со времен позднего Средневековья, вплоть до ХVIII века.

© Картина художника Мартин Дроллинг «Молодая женщина помогает бедной семье». Написана с помощью красок из мумии

Только в 1964 году английская фирма C. Roberson прекратила производство художественного материала из тел умерших людей. Сегодня эту краску заменил пигмент Caput Mortuum (мертвая голова), которая делается на основе окиси железа.