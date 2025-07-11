Как Михаил Ломоносов запустил в небо первый вертолет

Человек поднялся в воздух в декабре 1903 года, когда братья Райт показали свой самолет. Весь мир полагает, что это первая машина, сумевшая преодолеть земное тяготение. Но еще за полтора столетия до них Михаил Ломоносов продемонстрировал академикам механизм, который вертикально взлетел в небо. Это был первый за всю историю человечества задокументированный полет аппарата тяжелее воздуха – 12 июля 1754 года русский ученый показал вертолет.

Да, первым летательным аппаратом в мире был вертолет, а не самолет. В следующий раз человечество предпримет попытку его создать лишь в 1907 году. Тогда французы, братья Луи и Жак Бертье построят свой вертолет, но он у них поднимется лишь на полметра. А у Ломоносова взлетел сразу на 20 метров! Эту планку повторно удастся преодолеть лишь в конце 1920-х годов.

Известно, что чертежи вертолета делал чудесный итальянский художник и изобретатель Леонардо да Винчи. Однако ему так и не удалось создать действующую модель. Впрочем, даже неизвестно предпринимал ли он такую попытку. Чертеж аппарата с винтом Архимеда был обнаружен в его дневнике за 1475 год.

Впоследствии были попытки воссоздать это изобретение, но аппарат так и не сумел подняться в воздух. Это при том, что другие нереализованные самим Да Винчи чертежи оказались вполне рабочими. Так в России был построен самонесущий мост без единого гвоздя, а в Англии Адриан Николас успешно проверил пирамидальный парашют.

А вот у Ломоносова вертолет взлетел. При этом ученый не мог знать о изобретении своего итальянского коллеги из XV века. Эти чертежи Да Винчи будут опубликованы лишь в конце XVIII века, уже после смерти русского ученого.

Да и цели для создания аппарата у них были разные. Да Винчи хотел осуществить мечту полета человека, у него винт приводили в движение педалями четыре пилота. У Ломоносова был чисто научный интерес – изучение атмосферных явлений, в основном, электричества. Причем, безопасного изучения.

Причиной послужила трагедия, случившаяся за год до демонстрации вертолета в Академии наук. Атмосферное электричество в Санкт-Петербурге изучал профессор Георг Рихман. Он родился в России 1711 году в Пернове (ныне Пярну, Эстония), интерес к атмосферным явлениям проявил еще студентом Санкт-Петербургской Академии, также учился в Германии.

Михаил Ломоносов, которого тоже волновала эта область науки, заинтересовался работами коллеги. Они очень быстро сдружились, много времени проводили вместе, ставили совместные опыты.

Для изучения грозового электричества Рихман создает электроскоп – первый в мире электроизмерительный прибор. Он установил его в своем кабинете и был соединен с железным листом на крыше дома. И вот 26 июля 1753 года профессор при работе дотронулся до своего прибора и был насмерть поражен электрическим током.

© Трагическая гибель Рихмана, 1753 г.

Первым, кто узнал о гибели Рихмана, был Ломоносов. Только он сел за стол как к нему прибежал залитый слезами слуга друга. Как потом писал ученый другому своему другу, основателю Московского университета и знатному вельможе Ивану Шувалову, он сразу побежал в дом Георга и наблюдал печальную картину.

«Первый удар от привешенной линии с ниткою пришелся ему в голову, где красновишневое пятно на лбу, а вышло из него громовая электрическая сила из ног в доски», — сообщал Ломоносов Шувалову.

Тогда великий ученый и решил сделать все, чтобы обезопасить последующих исследователей. И создать некое устройство, которое бы получало необходимые данные без контакта с ним человека. То есть непосредственно в воздухе.

Уже в марте 1754 года Ломоносов на заседании Академии наук представил чертеж такого прибора. Уважаемые академики его рассмотрели и пришли к выводу, что схема выглядит вполне рабочей. Постановили поручить изготовление аппарата мастеру Фициусу под присмотром автора изобретения. Соответствующая запись оставлена в протоколе заседания Академии.

И вот 12 июля (1-го по старому стилю) 1754 года Михаил Ломоносов продемонстрировал готовый аппарат, который назвал «аэродинамической (воздухобежной) машиной». Небольшая коробочка с двумя винтами взлетела в воздух сразу на 20 метров высоты. Это привело академиков в полный восторг.

© Изобретение Ломоносова

Сам аппарат состоял из той самой коробочки, внутри которой находилась часовая пружина и система шестеренок. Винты были на одной оси, но крутились в разные стороны и это компенсировало реактивный момент. Это то, что не смог понять в свое время Да Винчи, почему современные специалисты и сказали, что его аппарат не мог взлететь, хотя принцип был подмечен верно.

Но и машина Ломоносова не могла еще самостоятельно оторваться от земли – силы часовой пружины недоставало. Для этого ему пришлось придумать своеобразную катапульту из веревки, грузов и блоков. Примерно так сейчас взлетают самолеты с палубы авианосцев. Но оторвавшись от земли аэродинамический аппарат летал!

Академики очень живо обсудили машину. Они все дружно пришли к выводу, что если лопасти сделать больше, а пружину гораздо сильнее, то она действительно сможет поднимать измерительные приборы и проводить исследования непосредственно в атмосфере. Господин Ломоносов пообещал озаботиться этим.

Что и было зафиксировано в журнале Академии наук. И эта запись первое в мире задокументированное свидетельство в истории человечества изобретения летательного аппарата. Действующего прототипа вертолета, который повторно создадут лишь спустя два столетия после Ломоносова.