Смертельный элемент: чемпион рискнул жизнью и изменил фигурное катание

Сальто в фигурном катании – элемент, безусловно, зрелищный, но редкий. Увидеть его можно только на шоу или в показательных выступлениях. На официальных соревнованиях его запретили из-за риска травм.

За всю историю лишь один спортсмен исполнил его легально. В 1976 году американец Терри Кубичка сделал сальто на трёх турнирах: чемпионате США, Олимпиаде и чемпионате мира. Он не завоевал крупных наград, но его прыжки вынудили Международный союз конькобежцев (ISU) запретить опасный для здоровья элемент. Штраф – два балла.

Первой против запрета выступила француженка Сурья Бонали. На Олимпийских играх 1994 года она провалила короткую программу и упала в начале произвольной. Понимая, что медаль ей не светит, спортсменка решилась на протест. В итоге девушка, потеряв два балла, опустилась аж на девятое место.

Спустя почти три десятилетия эстафету подхватил соотечественник Бонали – Адам Сяо Хим Фа. Впервые он показал сальто в 2023-м на предсезонном первенстве в Шанхае. Риск оправдался: турнир не влиял на рейтинги, зато прыжок привлёк внимание общественности.

Куда более смелым шагом стало повторение элемента на чемпионате Европы 2024 года. Выступая последним, Сяо Хим Фа лидировал с большим отрывом, что позволило ему немного похулиганить. Взять золото штраф не помешал.

А вот на ЧМ-2024 в Монреале конкуренция была кратно жёстче. Казалось, что сальто там не место – слишком высоки ставки. Однако француз снова рискнул и исполнил прыжок в конце программы. Несмотря на потерю двух баллов, он завоевал бронзовую медаль.

«Я знал, что на сальто потеряю пару баллов, но слишком привлекательной была моя цель – сделать что-то для развития фигурного катания», – объяснил француз журналистам, пытаясь привлечь внимание к ограничениям в фигурном катании.

Запрет на сальто по-прежнему остаётся спорным. Однако Сяо Хим Фа своего добился – с сезона 2024/25 сальто разрешено в официальном прокатах: