Дворянская кровь и проклятие славы. Что скрывает династия Янковских?

Совсем скоро на экраны выйдут ремейк оскароносного фильма «Москва слезам не верит». В картине примет участие Иван Янковский. Он продолжил дело своего деда и отца. Как сложилась судьба представителей актерской династии — читайте в нашей статье.

Олег Янковский родился в семье дворян. Его отец родился в Витебске. При рождении мальчику дали имя Ян, но после гражданской войны его пришлось изменить. Так юноша стал Иваном.

Ян Янковский выбрал путь военного. Он служил в Красной армии под командованием Тухачевского. После начала репрессий его семью выслали в Казахстан, где и родился будущий любимец публики. Чтобы обелить свою репутацию, многие бывшие военные пошли на рискованный шаг и сожгли архив. Все документы и фото семьи исчезли в пламени.

Первый артист

О корнях своей семьи Олег Янковский узнал в зрелом возрасте. Его брат Ростислав был первым, кто решил связать свою жизнь с театром. Ещё в школе ему понравилось выступать на сцене.

Вскоре его заметил руководитель местного театра и пригласил к себе. После переезда в Минск Ростислава приняли в местный Драмтеатр имени Горького. В кино он сыграл более 60 ролей.

© Кадр из фильма «В июне 41-го»

Сыновья Ростислава Янковского Игорь и Владимир тоже стали актёрами. Первый жил и играл в Москве, а второй так и остался в Минске. Свое настоящее призвание Владимир нашел в режиссуре. Он снял более 700 рекламных роликов и видеоклипов. Последние годы жизни он занимался производством сериалов.

Самый большой и громкий успех пришёл к младшему из братьев Олегу. Ростислав Янковский помог ему освоиться в профессии. В 14-летнем возрасте он забрал младшего брата в Минск, усмотрев в нём актерский талант.

Затем Олег перебрался в Саратов, где учился в театральном училище. Вскоре он с труппой колесил по стране с гастролями. Во время одной из поездок молодого артиста заметил Владимир Басов.

Режиссёр никак не мог найти исполнителя роли Генриха Шварцкопфа. Увидев Олега Янковского, Басов сразу понял: именно этот актер должен сняться в его фильме.

Игра в картине «Щит и меч» принесла Янковскому всесоюзную популярность. Затем у него было более сотни ролей, большинство из которых — главные.

Он был последним в СССР, кому присвоили звание Народного артиста. Его жизнь оборвалась в 2009 году после непродолжительной борьбы с онкологией.

Единственный сын

Филипп Янковский в 4-летнем возрасте познакомился с театром. Единственный наследник Олега Янковского рано приобщился к кинематографу. Уже в пятилетнем возрасте он впервые с отцом сыграл в кино.

Решив идти по стопам звёздного родителя, Филипп Янковский окончил школу-студию МХАТ, а затем — режиссёрский факультет ВГИКа. В 90-х годах он активно занялся карьерой.

© Кадр из фильма «Три мушкетёра»

На его счету к началу нулевых было около 40 музыкальных клипов и 4 полнометражных фильма.

В 2021 году Филипп Янковский сыграл главную роль в фильме «Один день Ивана Денисовича».

Внук Олега Янковского

Ещё в студенческие годы Филипп Янковский познакомился с сокурсницей Оксаной Фандерой. После непродолжительного романа пара поженилась, и у них родился сын Иван.

О будущей профессии наследника в семье даже не было раздумий. Внук Олега Янковского не мог не пойти по стопам знаменитого деда.

Впервые на экране Иван Янковский появился в 10-летнем возрасте. Затем он окончил РАТИ-ГИТИС. С тех пор фильмография Ивана активно пополняется. В год актер снимается в одной-двух картинах.

Всероссийскую популярность Иван получил после съёмок в сериалах «Слово пацана» и «Фишер».

© Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

На сегодняшний день актер снимается в картине «Битва моторов». Он играет главную роль — автомобилиста-любителя Андрея.

Глядя на счастливый брак родителей, Иван решил повторить их судьбу. Сначала он строил отношения с дочерью лидера группы «Алиса» Константина Кинчева, актрисой Верой Панфиловой. Когда поклонники пары ждали новостей о свадьбе, артистка рассказала о расставании с Иваном. Подробности своего решения бывшие возлюбленные оставили в секрете.

Вскоре Янковский принял участие в съёмках фильма «Чемпион мира». Там он познакомился с Дианой Пожарской. На тот момент актриса была замужем, но красивые ухаживания Ивана подтолкнули ее к разводу.

Вскоре Иван и Диана поженились, а через несколько месяцев актриса сообщила, что стала мамой.

© Личный блог Дианы Пожарской

Внешность сына, названного в честь деда Олегом, пара скрывает. Они не говорят о личном, считая, что их творчества поклонникам вполне достаточно.