Как отдыхали дети в 1970-е годы

Школьники могли отдыхать в пионерских лагерях, записаться в дома творчества, а также пройти практику на заводах и в сфере обслуживания.

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Лето – пора каникул и активного отдыха для детей. В 1974 году члены Моссовета изучали вопрос о том, как можно улучшить досуг школьников. Например, в решении Моссовета №25/78 «О выполнении постановления ЦК КПСС об улучшении летнего отдыха для пионеров и школьников», обсуждался вопрос о расширении спортивной и экскурсионно-туристической деятельности для детей и подростков в летние месяцы.

Так, все руководители районных советов получили задание: разработать и представить для утверждения планы строительства новых пионерских лагерей для школьников среднего и старшего возраста до 1 октября 1974 года. Члены Моссовета предполагали, что каждая организация с числом работников от 1500 человек и выше должна иметь свой пионерлагерь, где будут отдыхать дети сотрудников. До конца 1975 года планировали также подобрать земельные участки под новое строительство, утвердить типовые проекты зданий и зон отдыха в Главном архитектурно-планировочном управлении.

Кроме того, сотрудники Московского городского отдела народного образования получили задание до 1 октября 1974 года совместно с Главным управлением культуры разработать и представить предложения по расширению сети городских пионерских лагерей и клубов по интересам в школах, а также разработать программу просветительских мероприятий для учащихся в рамках внешкольной деятельности.

Особое внимание городское руководство уделяло старшеклассникам. Для них предлагалась летняя программа профориентации в области сельского хозяйства, промышленности и сферы обслуживания. Школьники могли пройти практическую подготовку и попробовать свои силы в разных профессиях на предприятиях.

Также был утвержден репертуар песен, кинофильмов, пластинок и списки художественной литературы, которые было рекомендовано демонстрировать и использовать в детских лагерях и домах творчества. На нижних этажах многоквартирных домов предложили открывать районные библиотеки.

Члены Моссовета стремились предусмотреть все вопросы, касавшиеся безопасности детей в летнее время. В качестве инструкторов в лагеря отдыха приглашали аспирантов, имеющих физкультурную подготовку. Лагеря для детей с ослабленным здоровьем открывали в зоне лесов, чтобы обеспечить санаторные условия отдыха. Для транспортного сопровождения детских зон отдыха привлекали только опытных водителей. Программа по строительству летних лагерей и зон отдыха была частично выполнена. Однако о промежуточных итогах строительства в данном документе сведений не представлено.

Познакомиться с решением Моссовета об организации отдыха для детей можно в Главархиве по адресу: Профсоюзная улица, дом 80. Читальный зал открыт по понедельникам с 9:30 до 16:30, по вторникам и четвергам – с 12:00 до 20:00, по пятницам – с 9:30 до 15:00.