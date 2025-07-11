Какие страны Сталин хотел сделать новыми республиками СССР

Русская семерка

После распада СССР в начале 90-х годов прошлого столетия на политической карте мира появилось 15 независимых государств. При этом, согласно планам Иосифа Сталина, советскими республиками должны были стать ещё несколько территорий.

Какие страны Сталин хотел сделать новыми республиками СССР
© Русская семерка

Финляндия

В период с 31 марта 1940 года по 16 июля 1956 года одной из союзных республик считалась Карело-Финская ССР. Со временем Сталин рассчитывал присоединить к Советскому Союзу и всю Финляндию, но осуществить задуманное ему не удалось.

Позже Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв сделал из Карело-Финской ССР автономную республику и убрал из названия слово «Финская». Сегодня эта территория является полноправным субъектом РФ – Республикой Карелия.

Болгария

А вот Болгарию присоединять было не нужно. Это государство само стремился стать частью СССР. Болгарский лидер Тодор Христов Живков с соответствующей просьбой сначала обратился к Никите Хрущёву, а потом и к Леониду Брежневу. Но что в первом случае, что во втором, в ответ услышал несколько шуток, которые можно было трактовать как вежливый отказ.

Монголия

Эта азиатская страна стала на планете вторым после СССР социалистическим государством. До событий 90-х годов XX века Монголию неофициально называли «шестнадцатой советской республикой». Но всё же в состав СССР она не вошла. По одной из версий, данный шаг мог разозлить Китай, чего опасалось советское руководство.

Иран

Вариант оккупации части Ирана с возможным включением его в состав среднеазиатских республик Советского Союза Сталин рассматривал после окончания Великой Отечественной войны. Правда, такое развитие событий могло бы окончательно испортить отношения с Великобританией и США, а поэтому с присоединением Ирана решили повременить.

Польша

Отношения с Польшей всегда были непростыми. В 1939 году Иосиф Виссарионович присоединил бывшие западные губернии царской России к СССР. Однако, точно неизвестно, хотел ли Сталин распространить влияние и на оставшиеся польские территории.

Турция

Были у Советского Союза территориальные претензии и к Турции. Примечательно, но Сталин даже не рассматривал создание Турецкой Союзной Социалистической Республики. Турецкие земли должны были отойти Грузинской ССР и Армянской ССР.

Венгрия

В начале XX века на протяжении 133 дней существовала Венгерская Советская Республика, чьë руководство планировало присоединение к СССР. Но в России в тот момент бушевала Гражданская война, а поэтому многие внешнеполитические вопросы так и не были решены. В итоге с венгерским экспериментом покончила румынская армия.