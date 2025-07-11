Какие страны Сталин хотел сделать новыми республиками СССР

После распада СССР в начале 90-х годов прошлого столетия на политической карте мира появилось 15 независимых государств. При этом, согласно планам Иосифа Сталина, советскими республиками должны были стать ещё несколько территорий.

Финляндия

В период с 31 марта 1940 года по 16 июля 1956 года одной из союзных республик считалась Карело-Финская ССР. Со временем Сталин рассчитывал присоединить к Советскому Союзу и всю Финляндию, но осуществить задуманное ему не удалось.

Позже Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв сделал из Карело-Финской ССР автономную республику и убрал из названия слово «Финская». Сегодня эта территория является полноправным субъектом РФ – Республикой Карелия.

Болгария

А вот Болгарию присоединять было не нужно. Это государство само стремился стать частью СССР. Болгарский лидер Тодор Христов Живков с соответствующей просьбой сначала обратился к Никите Хрущёву, а потом и к Леониду Брежневу. Но что в первом случае, что во втором, в ответ услышал несколько шуток, которые можно было трактовать как вежливый отказ.

Монголия

Эта азиатская страна стала на планете вторым после СССР социалистическим государством. До событий 90-х годов XX века Монголию неофициально называли «шестнадцатой советской республикой». Но всё же в состав СССР она не вошла. По одной из версий, данный шаг мог разозлить Китай, чего опасалось советское руководство.

Иран

Вариант оккупации части Ирана с возможным включением его в состав среднеазиатских республик Советского Союза Сталин рассматривал после окончания Великой Отечественной войны. Правда, такое развитие событий могло бы окончательно испортить отношения с Великобританией и США, а поэтому с присоединением Ирана решили повременить.

Польша

Отношения с Польшей всегда были непростыми. В 1939 году Иосиф Виссарионович присоединил бывшие западные губернии царской России к СССР. Однако, точно неизвестно, хотел ли Сталин распространить влияние и на оставшиеся польские территории.

Турция

Были у Советского Союза территориальные претензии и к Турции. Примечательно, но Сталин даже не рассматривал создание Турецкой Союзной Социалистической Республики. Турецкие земли должны были отойти Грузинской ССР и Армянской ССР.

Венгрия

В начале XX века на протяжении 133 дней существовала Венгерская Советская Республика, чьë руководство планировало присоединение к СССР. Но в России в тот момент бушевала Гражданская война, а поэтому многие внешнеполитические вопросы так и не были решены. В итоге с венгерским экспериментом покончила румынская армия.