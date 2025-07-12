День апостолов Петра и Павла: история и значение церковного праздника

День святых апостолов Петра и Павла — церковный праздник в честь великих проповедников, заложивших основы христианства и завершивших земной путь мученической кончиной. Он приходится на окончание Петрова поста, имеет глубокий богословский смысл и многовековую историю. О традициях празднования, исторических событиях, связанных с почитанием апостолов, и современном значении Дня Петра и Павла «Газете.Ru» рассказали эксперты в области религиоведения.

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Когда отмечают День Петра и Павла в 2025 году

12 июля православная церковь чтит память первоверховных апостолов Петра и Павла. Этот праздник имеет фиксированную дату в церковном календаре и не зависит от подвижного пасхального цикла.

День Петра и Павла знаменует собой окончание Петрова поста, который в 2025 году православные верующие соблюдали с 16 июня по 11 июля (включительно).

Как объяснила в разговоре «Газетой.Ru» с религиовед Юлия Ковалева, исторические корни даты восходят к III веку. В 258 году произошло торжественное перенесение останков апостолов в римские катакомбы для защиты от поругания. Позднее святыни вернули: мощи Петра — на Ватиканский холм, а останки Павла — на место его последней встречи с Христом по Остийской дороге близ Рима.

Массовое почитание апостолов началось при Константине Великом в следующем столетии. Император, видевший себя хранителем апостольского наследия, возвел в их честь величественные базилики в обеих столицах империи — Риме и Константинополе. Со временем исторический повод уступил место богословскому осмыслению — праздник стал восприниматься как воспоминание о подвиге мученичества двух столпов христианства. Сегодня это одно из центральных событий в литургическом году Русской православной церкви.

История праздника: чем известны апостолы Петр и Павел

Святых Петра и Павла называют первоверховными, то есть самыми значимыми и почитаемыми, за то, что они более других послужили распространению христианства, отметила в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по религии, доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых.

«И в православии, и в католической вере эти два апостола неразделимы. В католичестве праздник приходится на 29 июня и на 12 июля — в православии. Несмотря на то, что оба святых пришли к проповедованию веры Христа совершенно разными путями, их имена соединены, поскольку они были очень ревностными проповедниками нового учения именно во времена раннего христианства», — рассказала она.

Святой Петр

Святой Петр до проповедования христианства был обычным рыбаком, при рождении его звали Симоном. Господь призвал Петра и его брата — будущего апостола Андрея Первозванного — когда те ловили рыбу на озере.

«Именно Петр первым среди учеников назвал Христа учителем, то есть Мессией. Господь прозвал его "камень" — так переводится это имя с древнегреческого языка. На камне Петровой веры Господь обещал создать свою церковь, которую не одолеют врата Ада. Когда перед распятием первосвященники взяли под стражу Христа, то Петр трижды отрекся от Иисуса. Однако затем Петр искренне раскаялся, искупив свое предательство тем, что стал первым проповедником Христовой веры и служил основанию церкви и сообществу, верному Спасителю», — отметила Ковалева.

Сказания о жизни Петра многократно упоминаются в Деяниях Апостолов. По словам Фоминых, апостол Петр играл очень важную и практически главную роль в проповедовании христианства в то время.

«Согласно текстам, Петр мгновенно мог обратить к Христу до пяти тысяч человек и подтверждал свою силу, исцеляя больных и воскрешая умерших. Люди настолько верили и почитали апостола, что выносили больных на улицы, чтобы хотя бы тень Петра коснулась их и исцелила», — рассказала эксперт по религии.

Кроме того, она отметила, что в Римско-католической церкви апостол Петр считается первым папой Римским.

Согласно Житию святых, в 12-й год правления императора Нерона апостол пришел в Рим. У Нерона были две любимые жены, которые приняли святую веру и решили вести целомудренную жизнь. За это император разгневался на всю церковь и особенно на главного проповедника и ученика Христа Петра, которого повелел найти и казнить.

Апостола долго уговаривали покинуть Рим, чтобы спастись. Когда он согласился, ему явился Христос, который сказал, что идет в Рим, чтобы вновь быть распятым. Так Петр понял, что не может сбежать от уготованной ему участи, и вернулся прямо в руки палачей.

Апостол попросил, чтобы его распяли вниз головой, так как считал, что он не достоин принять ту же смерть, что и Иисус Христос.

Святой Павел

Второй святой, которого вспоминают 12 июля, — Павел. Он был сыном знатных людей, почетных римских граждан.

«Апостол Павел был рожден в семье фарисеев и при рождении был наречен именем Савл. Как воинствующий фарисей и гражданин Рима, Савл участвовал в преследовании первых последователей Христа», — отметила Наталия Фоминых.

Савл лично входил в христианские дома Иерусалима, хватал мужчин и женщин и отправлял их в темницу. Однажды Савл попросил первосвященника отправить его в Дамаск, чтобы и там преследовать первых последователей Иисуса.

Именно на пути в Дамаск Господь призвал Савла к апостольскому служению.

«Во время путешествия будущего апостола осветил ярчайший свет, от которого он ослеп и упал на землю. Ему пришел голос и сказал: "Савл! Савл! Почему ты гонишь Меня?" На вопрос фарисея "Кто ты?", он услышал ответ: "Я Иисус, которого ты гонишь". Так, Господь повелел Савлу идти в Дамаск, где будет указано, что ему делать дальше. К слову, спутники Савла слышали голос Христа, но света не видели. Ослепшего привели в Дамаск научить вере, а на третий день крестили. Когда Савла погружали в святую воду, он прозрел. С того времени он сделался ревностным проповедником Христа Воскресшего», — рассказала Юлия Ковалева.

После того как Савл вернул себе зрение и стал учеником Христа под именем Павел, он стал проповедовать в синагогах Дамаска веру Иисуса, говоря о том, что теперь и он сын Божий.

Считается, что Павла, так же как и Петра, казнили за то, что он призывал «девиц и женщин к целомудренной чистой жизни». Как гражданина Рима, его нельзя было распять, то есть предать бесчестной смерти, поэтому Павлу отрубили голову.

«У историков нет единого мнения по поводу даты смерти апостолов Петра и Павла. Но существует церковное предание, что смерть апостолов произошла либо в один день, либо с разницей ровно в один год», — уточнила религиовед.

Значение апостолов Петра и Павла в христианстве

В конце Петрова поста, 12 июля, в день святых апостолов Петра и Павла, верующие вспоминают их смерть и переход в жизнь вечную.

Славяне, по ее словам, начали почитать День Петра и Павла почти сразу после крещения Руси в X веке. Согласно церковному преданию, первую икону Петра и Павла на русские земли привез святой равноапостольный князь Владимир. Затем эту икону преподнесли в дар новгородскому Софийскому собору.

«До наших дней в соборе сохранились фрески XI века с изображением апостола Петра. Первый монастырь в честь первоверховных апостолов Петра и Павла построили в Новгороде в 1185 году. Имена апостолов носили многие святые в Древней Руси, а изображения Петра и Павла всегда можно увидеть в иконостасе православных храмов», — отметила Ковалева.

Апостолом Павлом были созданы многочисленные и очень обширные христианские общины на территории Малой Азии и Балканского полуострова, добавила Наталия Фоминых.

Также Павел разъяснил учение Христа и подтвердил необходимость таинства евхаристии — особой службы, во время которой освящается хлеб и вино, а затем принимается верующими как тело и кровь Христовы.

«После себя Павел оставил 14 посланий — дополнений к Евангелию, которые составляют большую часть Нового Завета и считаются на сегодняшний день одними из главных текстов христианского богословия. Отрывки из посланий читаются при совершении божественной литургии, богослужений, а также и при совершении различных треб», — рассказала Фоминых.

Религиовед обратила внимание на то, как апостола Павла изображают на иконах. Павел обязательно лысеющий, бородатый и носит красно-зеленое одеяние.

«Что примечательно, в его руках, как правило, изображают меч. Богословы имеют два мнения по поводу меча: первое — символическое значение — это именно тот меч, которым Павла обезглавили в Риме, а второе — это духовный меч, то есть слово Божье, которое он несет в народ. Во второй руке обычно изображают книгу с его посланиями», — пояснила собеседница «Газеты.Ru».

Традиции Дня Петра и Павла

В православии День Петра и Павла считается великим недвунадесятым праздником.

Перед празднованием Дня Петра и Павла православные верующие соблюдают ограничения в Петров пост. В 2024 году он начинается 1 июля (понедельник) и длится до 11 июля (четверг) включительно. Во время Петрова поста не полагается есть продукты животного происхождения, по средам и пятницам нельзя также есть рыбу.

На Руси День Петра и Павла завершал «купальские гулянья», которые проходили во время празднования Ивана Купалы, которое начиналось в ночь на 7 июля. Считалось, что в праздник природа окончательно расцветает, его называли «верхушкой лета», поэтому люди молились апостолам и просили приумножить урожай, рассказала Фоминых.

Одна из традиций на Петров день — жечь костры, этот обычай сопровождался песнями, играми, плясками и гуляньями. Кроме того, раньше пастухи зажигали большие факелы и носили их вокруг загонов со скотом. Скотину, загоны и изгороди также украшали венками. Это должно было защитить домашних животных.

Приметы в Петров день

Жуки низко летают — к дождю.

Рыбы из воды выпрыгивают — к непогоде.

Если собака по земле катается, жабы хрипло квакают, муравьи закупоривают муравейник, а комары кусаются с двойной силой — будет дождь.

Если стоит сухая погода, то до конца лета будет тепло.

Ливень с утра — к плохому урожаю, в обед — к хорошему, а если три раза за день дождь пройдет, то урожай будет обильный и богатый.

Если весь день идет дождь, то еще 40 дней будет дождливо.

Что можно и нельзя делать в Петров день

Как на большинство праздников церковного календаря, в День Петра и Павла существуют некоторые запреты.

Что нельзя делать в День Петра и Павла

венчаться, хотя регистрация брака в ЗАГСе не запрещена;

работать не запрещается, однако стоит воздержаться от тяжелого физического труда и отдать предпочтение заботе о духовном;

не рекомендуется заниматься уборкой, работать в саду или огороде;

не следует ругаться и ссориться с родными и близкими.

Что следует делать в День Петра и Павла

день стоит посвятить духовному очищению, читать молитвы;

посетить храм или церковь, исповедаться и причаститься, завершив таким образом Петров пост;

принято устраивать праздничные семейные обеды и проводить время с родными и близкими людьми;

рекомендуется заниматься рукоделием.