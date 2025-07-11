Приметы и поверья на 12 июля: что нельзя делать в день Петровских гуляний

12 июля православные вспоминают апостолов Петра и Павла. В их честь люди на Руси называли этот праздник Петровым днем, или Петровскими гуляньями. В народе считалось, что 12 июля нужно отправляться к водоему с удочкой. Предки верили, что Петр-рыболов слышит мольбы рыбаков и исполняет их просьбы.

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Вечером 12 июля рекомендуется устраивать пышные гулянья. Молодые люди в этот день приходили на опушку леса и караулили солнце, чтобы встретить рассвет и получить с первыми лучами благословение, которое обещает удачный год. По вечерам предки собирались возле костров, чтобы защититься от нечистой силы, и пили хмельные напитки.

Проводить этот вечер в одиночку, сидя дома, не рекомендовалось. В противном случае лето будет грустным. Если рыбаки на Петра и Павла не отправлялись ловить рыбу, то лишали себя хорошего улова на весь год. Нельзя было печалиться и находиться в плохом настроении. Те, кто дурное в голову впускал, мог накликать на себя беду.

Согласно приметам, если в это день стоит хорошая погода, то она будет такой в течение года. Если на Петра и Павла пойдет дождь, осадки ожидаются еще больше месяца.