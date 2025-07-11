Что на самом деле говорил Сталин о русских

Самое известное высказывание Иосифа Сталина на заданную тему — знаменитый тост, поднятый за русский народ на торжественном праздновании Победы в Кремле 24 мая 1945 года. Но это не единственный случай, когда Сталин в своих речах или статьях упоминает «русский народ». Только стоит оговориться, что далеко не всегда при этом он имеет в виду народ, как этническую общность. Нередко он говорит о советской общности, а под словом народ понимает простых людей, классовые низы.

Решение марксистского вопроса

В марте 1917 года в газете «Правда» вышла статья Сталина, где прозвучал такой призыв: «Солдаты! Организуйтесь в свои союзы и собирайтесь вокруг русского народа, единственного верного союзника русской революционной армии!». Здесь словосочетание как раз употреблено в том контексте, о котором мы и говорили чуть выше. Не секрет, что Сталин считал именно русский народ государственнообразующим и в царской России, и потом в СССР, а потому только в нем видел и «окончательное решение вопроса марксизма». Это тоже из его газетной статьи 1917 года — «О победе марксизма».

Русские — непобедимы

Это же мнение он не раз подтверждал и позднее. Вот, например, какие слова Сталин адресовал участникам первомайского парада 1935 года: «Русские — это основная национальность мира, они первыми подняли флаг Советов... Русская нация — это талантливейшая нация в мире». Только с общегосударственного здесь отец народов поднялся уже до мирового масштаба и сделал небольшой экскурс в историю:

«Русских раньше били все — турки и даже татары, которые 200 лет нападали, и им не удалось овладеть русскими, хотя те были плохо вооружены. Если русские вооружены танками, авиацией, морским флотом — они непобедимы».

Великий народ

Но сомнений в том, что найдется немало желающих эту непобедимость оспорить, у Сталина не было. В ноябре 1939 года в беседе с Александрой Коллонтай Иосиф Виссарионович прямо высказался о неизбежности войны с Гитлером. При этом он сетует на то, что все тяготы грядущей большой войны лягут на плечи русского народа. Но высказывается по этому поводу оптимистично.

«Русский народ — великий народ. Русский народ – это добрый народ. У русского народа — ясный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям. Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. Он инициативен. У него — стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель. Потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в любую беду. Русский народ — неодолим, неисчерпаем».

Примерно все то же самое Сталин повторит и поднимая знаменитый тост «За здоровье русского народа!». В той своей речи Иосиф Виссарионович не только скажет спасибо народу-победителю, но и признает, что в ходе войны правительство наделало немало ошибок, а исправить их и отстоять справедливость помог именно русский народ.