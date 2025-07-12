Как уральский киллер стал самым разыскиваемым преступником России

«Лента.ру» начинает цикл публикаций о самых разыскиваемых преступниках России. В списке, который недавно обновило МВД РФ, 11 фамилий. Все эти люди обвиняются в совершении особо тяжких преступлений, среди них маньяки, наемные убийцы, разбойники и даже украинские националисты. За любую информацию, которая поможет установить их местонахождение, в полиции готовы заплатить миллион рублей. Сегодня наш рассказ — о неуловимом убийце из Челябинска Андрее Самойлове, которого российские правоохранительные органы ищут уже 34 года. Свой криминальный путь он начал в далеком 1991 году, расправившись с семьей челябинского бизнесмена, и совершил немало других преступлений, прежде чем его следы затерялись...

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11 ноября 1991 года, Челябинск. В квартиру Юрия Пестрова — замдиректора оборонного завода № 78 имени Орджоникидзе («Станкомаш») — пришли гости, знакомые его сына 21-летний Андрей Самойлов и 22-летний Владимир Гапонов. Все собираются за накрытым столом: некоторое время хозяева и гости ведут застольную беседу.

Внезапно Гапонов и Самойлов хватаются за ножи и начинают резню. Первыми они отправляют на тот свет сына (тот безуспешно пытается спастись через окно) и невестку Пестрова, потом наносят тяжелое ранение главе семьи, который встает на пути преступников.

Супруга Юрия и его восьмилетний внук успевают закрыться в комнате, и это спасает им жизнь. Милиционеры сразу же начинают поиски убийц, однако поймать Гапонова им удастся лишь семь лет спустя. Следы Андрея Самойлова затеряются где-то на Севере, и он станет одним из самых разыскиваемых преступников России.

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Андрей Самойлов родился 28 ноября 1969 года в Челябинске. Его детство и юность прошли в Ленинском районе города, где в 1980-е годы появились уличные молодежные группировки. Как и в случае знаменитого «Казанского феномена», первое время их участники ожесточенно «делили асфальт» с противниками из других районов.

Эта уличная жизнь увлекала Самойлова куда больше учебы: вместе со своим одноклассником и лучшим другом Владимиром Гапоновым он активно участвовал в бесконечных дворовых разборках.

«Гапонов — он полный такой, знаете, спокойный. А Самойлов — он прыткий», — Рашид Насибуллин, в 1991 году — оперативник УВД Челябинска / цитата по публикации Mash.

В СССР молодой хулиган привлек внимание правоохранительных органов: в 1986 году 16-летний Самойлов получил первую судимость за очередную драку. По принятой тогда практике, первый срок за нетяжкие преступления назначался условный — как последнее предупреждение. Напоследок судья призвал Самойлова встать на путь исправления. Впрочем, к этому совету он не прислушался.

Между тем в 1988 году разгул криминала в Челябинске вышел на новый уровень. В мае Верховный Совет СССР принял закон «О кооперации», разрешивший частное предпринимательство. Повсеместно стали появляться первые официальные кооперативы, контроль над которыми стремился взять преступный мир. В результате в стране в целом и в Челябинске в частности наступила эпоха рэкета.

Самой крупной и мощной городской бандой стала Ленинская организованная преступная группировка (ОПГ), названная так по одноименному району, — именно к ней примкнули закадычные друзья Самойлов и Гапонов. «Ленинских» отличала своеобразная форма: черные фуфайки, широкие синие штаны с красно-белыми лампасами и вязаные шапки с орнаментом.

Кроме того, ОПГ обзавелась своей эмблемой — латинскими буквами LR с нарисованной над ними короной.

Конкуренты боялись «ленинских» из-за их размаха: при необходимости они могли бросить клич и быстро собрать несколько сотен бойцов. Со временем в родном районе банды не осталось ни одной фирмы, которая не платила бы ей дань.

Местные коммерсанты быстро смекнули: отказ от работы с «ленинскими» может стать для них билетом или на больничную койку, или и вовсе на тот свет. Неудивительно, что Самойлов и Гапонов, опьяненные властью и безнаказанностью, чувствовали себя настоящими хозяевами жизни.

«Они были вхожи в семью»

Осенью 1991 года Самойлов и Гапонов решили совершить налет на квартиру Юрия Пестрова (речь об этом шла в начале статьи). Пестров, семья которого жила на улице Гагарина, был весьма влиятельным и небедным человеком, занимал должность замдиректора оборонного предприятия «Станкомаш».

Но целью нападения был не сам Юрий, а его сын (он носил фамилию Макаров), который занимался бизнесом и, по одним данным, был основателем одной из местных финансовых пирамид, в первые месяцы своего существования приносившей неплохой доход. Поэтому бандиты шли за наживой.

«У них была программа: приведешь одного-второго — и получишь дивиденды. Семья немного заработала. Они [Самойлов и Гапонов] знали об этом», — Рашид Насибуллин, в 1991 году — оперативник УВД Челябинска / цитата по публикации Mash.

По другой версии, Макаров перешел дорогу одному из главарей Ленинской ОПГ, из-за чего бандиты на общей сходке вынесли ему приговор. В качестве палачей группировка выбрала Самойлова и Гапонова, поскольку те знали Макарова и его близких.

«Они были вхожи в семью, с родителями на рыбалку ездили», — вспоминал годы спустя выживший сын коммерсанта.

11 ноября 1991 года Владимир и Андрей пришли в гости к Макаровым и устроили там бойню. Они тяжело ранили Пестрова, расправились с его сыном и невесткой, но не смогли добраться до жены Юрия, которая вместе с восьмилетним внуком успела запереться в комнате.

Бандиты даже не пытались добить выживших и поспешили покинуть место преступления. Они не взяли с собой ничего ценного, хотя в квартире были наличные, ваучеры и шкатулка с ювелирными украшениями жены Макарова, стоявшая на видном месте. В погоню за преступниками сразу бросился истекавший кровью Пестров.

Каким-то невероятным образом он сумел догнать Самойлова и Гапонова у трамвайных путей, но сразу получил ножевое ранение в шею и потерял сознание. Пестрова успели доставить в больницу и успешно прооперировали, но восстановиться до конца он так и не смог. Не помогла даже реабилитация в Германии. В 1992 году Юрия не стало.

Выстрелы в Сургуте

Когда на место преступления прибыла милиция, выжившая супруга Пестрова сразу же назвала нападавших, которых пытались задержать по горячим следам.

«Мы подняли весь гарнизон уголовного розыска. Перекрыли все адреса преступников», — Рашид Насибуллин, в 1991 году — оперативник УВД Челябинска / цитата по публикации Mash

Но все усилия оперативников оказались напрасными, бандиты успели скрыться. Прежде чем покинуть Челябинск, Самойлов и Гапонов сожгли свои паспорта. Они направились в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ), где обзавелись поддельными документами и в 1991-1995 годах работали киллерами на местные ОПГ.

Один из последних известных заказов Самойлов получил весной 1995 года — ему предстояло устранить местного коммерсанта по фамилии Кожевников: тот задолжал крупную сумму денег сургутскому криминальному авторитету, но не хотел отдавать. Ликвидатор получил аванс и оружие, а затем в один из мартовских дней подкараулил цель на улице 50 лет ВЛКСМ.

«Он [Самойлов] произвел девять прицельных выстрелов из двух пистолетов ТТ в мужчину, который от полученных телесных повреждений скончался на месте», — из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области.

По словам очевидцев, Самойлов стрелял с двух рук. Когда киллер скрылся, Кожевников еще дышал, но прибывшие на место медики не смогли его спасти. Ориентировка на стрелявшего в него Самойлова поступила во все российские регионы.

«Разыскивается ГУ МВД России по Челябинской области за совершение убийств в 1991-1995 годах, совершенных в городах Челябинск и Сургут. Умышленные убийства совершал с применением холодного и огнестрельного оружия. Опасен», — из ориентировки на Андрея Самойлова.

«Он жив на сто процентов»

Владимира Гапонова — подельника Самойлова — задержали в 1998 году при попытке ограбления квартиры. За свои преступления он получил 19 лет лишения свободы и, отбыв срок, вернулся в родной Челябинск, оставив в прошлом связи с криминалом.

Андрея Самойлова правоохранительные органы ищут уже 34 года. В мае 2014 года он попал в список самых разыскиваемых преступников России; его подозревают в причастности к пяти расправам и как минимум трем покушениям. За любую информацию о 55-летнем киллере МВД готово заплатить миллион рублей, но до сих пор этих денег никто не получил. Поиски осложняет тот факт, что в распоряжении полиции есть лишь старая фотография Самойлова, на которой ему всего 16 лет, но в последующие годы он мог измениться до неузнаваемости.

При этом его подельник Гапонов заявил, что Андрея якобы давно нет в живых — его ликвидировали по приказу криминальных авторитетов. Впрочем, следователи не верят Гапонову: в правоохранительных органах полагают, что он таким образом пытается прекратить поиски того, с кем в лихие 1990-е совершал жестокие преступления.