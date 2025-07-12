Как русская пятерка «Детройта» совершила революцию в НХЛ

В НХЛ выступает множество российских хоккеистов, но редко они играют больше двух-трех человек в одной команде. А вот в середине 1990-х в составе «Детройт Ред Уингс» на лед регулярно выходила целая русская пятерка, которая наводила ужас на соперников и стала главным творцом победы клуба в Кубке Стэнли в 1997 году. Но радость от триумфа длилась недолго: всего через несколько дней после триумфальной победы страшное ДТП оборвало историю русской пятерки и поставило крест на карьере одного из ее участников. «Лента.ру» — подробнее об уникальной странице в истории североамериканского хоккея.

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«Город ждал Кубка Стэнли 42 года, и для Детройта это было огромное счастье. И невозможно было поверить, что произойдет событие, которое все это счастье для всех превратит в ничто. Что два потрясающих человека окажутся в коме, и мысли каждого из нас будут только о них», — вспоминал канадский тренер Скотти Боумен, собравший русскую пятерку в «Детройте».

После жуткой аварии, произошедшей 13 июня, она фактически прекратила свое существование.

Взор на восток

В течение 20 лет — с середины 1930-х по середину 1950-х годов — «Детройт Ред Уингс» был сверхуспешной командой. В этот период клуб взял шесть Кубков Стэнли, в составе «красных крыльев» блистал Горди Хоу, так что болельщики были в полном восторге. Однако после светлой полосы в истории «Детройта» наступила черная, которая несколько затянулась. В 1960-х команда не только перестала побеждать в Кубке Стэнли, но начала регулярно пролетать мимо плей-офф. К 1980-м «Ред Уингс» превратились в одну из худших команд НХЛ, руководство клуба такое положение дел, конечно, не устраивало.

Спасать ситуацию был призван Джим Девеллано, которого «Детройт» назначил генеральным менеджером в 1982-м. Недавно он создал чемпионскую команду «Нью-Йорк Айлендерс», и боссы «Ред Уингс» надеялись, что канадец повторит трюк и с их клубом. Молодой энергичный на тот момент функционер с энтузиазмом взялся за работу, но первые сезоны не принесли каких-то радикальных перемен. «Детройт» то проигрывал на ранних стадиях Кубка Стэнли, то вовсе оставался без плей-офф. Девеллано искал выход из сложной ситуации, часто прибегая к нестандартным методам. Одним из таких был драфт хоккеистов из закрытых стран соцлагеря. В 1985-м ему удалось привезти талантливого чехословацкого защитника Петра Клима, а спустя четыре года «красные крылья» задрафтовали советских игроков Сергея Федорова и Владимира Константинова.

Хоккеисты из СССР попадали на драфт НХЛ с 1975 года, но долгое время их нахождение там было пустой формальностью. Советских игроков даже выбирали какие-то клубы, но физически перебраться за океан они не могли. Руководители команд на свой страх и риск тратили право выбора на представителей СССР, надеясь, что «железный занавес» скоро рухнет, так в 1989-м поступил и Девеллано. И канадцу повезло.

Привезти русского

Боссы «Детройта» как могли обрабатывали Федорова с Константиновым. Им не только предлагались зарплаты на уровне главной звезды команды Стива Айзермана, но и солидные выплаты членам семьи. Первым в 1990-м сломался Федоров. Во время Игр доброй воли в Сиэтле он доложил представителям «Детройта», что готов к побегу. Получить официальное разрешение от советских властей на переезд действующему офицеру советской армии даже в тот момент было невозможно. В итоге к отелю, где жила сборная СССР, подъехал вице-президент «Детройта» Джим Лайтс. Федоров сел к нему в машину и уже спустя несколько часов был в Детройте. За побег он ожидаемо был лишен всех наград и званий на родине.

«Мне позвонил Лайтс и сказал: "Угадай, кто сидит на пассажирском сиденье в моей машине. Сергей Федоров!" Я бросил все дела, чтобы написать статью и успеть отправить ее в завтрашнюю газету. В итоге на первой полосе оказался заголовок о молодом советском хоккеисте, приехавшем в Америку», — Кит Гейв, журналист.

История отъезда Константинова в США достойна отдельного текста. Если коротко, решающим фактором в ней стали деньги. Боссам «Детройта» через советского журналиста Валерия Матвеева удалось подкупить сразу нескольких врачей, в том числе в московском военном госпитале. Те поставили Константинову фиктивный и очень страшный диагноз — рак. Так хоккеист получил особое разрешение на выезд за рубеж для лечения и в 1991-м транзитом через Будапешт оказался в Детройте.

Вячеслав Козлов переехал в НХЛ уже после распада СССР — в феврале 1992-го, но и тут боссы «Ред Уингс» рисковали. Годом ранее молодой форвард попал в страшную аварию, долго восстанавливался, но «красные крылья» не бросили игрока, которого еще до ДТП задрафтовали.

«Могли бы сказать: а, ну этот теперь больной на голову, забыли о нем, будем искать следующего. Но они пригласили меня в Америку, чтобы проверить здоровье. Сказали: если захочу — могу остаться, если нет — вернуться», — вспоминал Козлов.

Русская пятерка в «Детройте» появилась благодаря канадскому тренеру Скотти Боумену, который пришел в клуб в 1993-м. Перед стартом сезона-1995/1996 он сначала убедил руководителей клуба выменять у «Нью-Джерси Дэвилс» и «Сан-Хосе Шаркс» опытных Вячеслава Фетисова и Игоря Ларионова, а затем поставил всех в одну пятерку. Боумен пристально следил за выступлениями сборной СССР на международной арене и видел, что команда очень здорово действует на площадке именно пятерками.

Еще одной задачей для тренера было уговорить Федорова переместиться на фланг атаки, освободив место центрального нападающего для Ларионова. Сергей поначалу спорил с тренером, но Боумен нашел нужные слова. Так в атаке у русской пятерки появились двое скоростных, техничных и напористых крайков под управлением Профессора — таким прозвищем еще в СССР наградили Ларионова за выдающееся понимание игры и умение отдать классную передачу.

«Мой любимый момент, касающийся русской пятерки, — это когда однажды Фетисов ко мне подошел и спросил: "Как у нас получается?" Я ответил: "Великолепно. Не знаю, как вы все это делаете, — но продолжайте!"» — Скотти Боумен.

На пике славы

Премьера русской пятерки в НХЛ состоялась 27 октября 1995 года в матче против «Калгари Флеймс». «Красные крылья» одержали победу, а новое сочетание стало автором двух шайб.

«Сам до конца не понимал, что из этого выйдет. И старался сделать все, чтобы соперник об этом заранее не узнал. Но поставил их в первой смене — и все сразу же начало получаться! В том матче, когда они забили два гола, меня поразило: они так синхронно и непредсказуемо перемещались», — вспоминал Боумен.

Россияне из «Детройта» показали НХЛ классический советский хоккей, которого в лиге раньше не было. Вместо привычного для североамериканцев заброса шайбы в чужую зону и последующей борьбы за нее у бортиков, либо бросков по воротам ради рикошета или добивания, игроки русской пятерки готовили атаки неспешно, постоянно перепасовываясь и стараясь создать для партнера идеальный момент для броска. Часто это ставило соперников в тупик.

«Кажется, что мы делали пас ради паса, но на самом деле все не так просто. Две вроде необязательные передачи друг другу, но в это время кто-то открывается, возникают варианты для развития атак. Пас — и кто-то переместился, пас — и кто-то провалился. Все это дает возможность контролировать игру», — Вячеслав Козлов.

Болельщики в «Детройте» быстро влюбились в русскую пятерку, да и пресса у Фетисова с партнерами была потрясающей.

«Это лучшее, что когда-либо экспортировала Россия, помимо водки», — писал AP.

Всего в дебютном сезоне сочетание организовало 117 голов в «регулярке», а Константинов завершил чемпионат с каким-то фантастическим показателем полезности «+60». Кстати, именно он отвечал в пятерке за мощь и жесткость. «Детройт» выиграл регулярку с фантастическими 62 победами, а в плей-офф впервые за долгое время дошел до финала конференции, но там уступил будущему чемпиону — «Колорадо Эвеланш».

Регулярный чемпионат во втором сезоне «Ред Уингс» с русской пятеркой сложился для клуба не так удачно, зато на этот раз команда блеснула в плей-офф, дошла до финала, где в одну калитку разгромила «Филадельфию Флайерс» (4:0). Игроки «Детройта» впервые за 42 года подняли над головой Кубок Стэнли, и вклад россиян в этот успех был огромным.

Роковое ДТП

Игроки «Детройта» с размахом отмечали исторический успех. Одним из пунктов праздничной программы было посещение гольф-клуба, и капитан — Стив Айзерман, арендовал для поездки туда несколько лимузинов. Однако Константинову с Фетисовым в клубе быстро стало скучно, и они вместе с массажистом «Детройта» Сергеем Мнацакановым сели в одну из машин, чтобы отправиться домой. В какой-то момент по невыясненным до сих пор обстоятельствам все пошло не по плану.

«Смотрю, машина идет с ускорением, будто нога шофера давит на газ. Или он педали перепутал, или уснул, а может, специально так сделал, я не знаю. Мы стали кричать, все трое: "Что ты делаешь?" По-русски или по-английски, не помню… И в этот момент лимузин вылетает на разделительную полосу, впереди столб фонарный цементный, и мы — прямо на него. Но каким-то образом — или водитель успел отвернуть, или само так получилось — мы пронеслись мимо столба, но в следующее мгновение — в дерево! Бум! И сразу — темно. Мне повезло: я сидел с задранными ногами, и удар пришелся на бедро и грудь. А ребята полетели головами вперед в перегородку, меня же сперва закрутило, и уже потом я на них упал», — Вячеслав Фетисов.

Повезло не только Фетисову, но и водителю Ричарду Гнайде. Он был пристегнут и отделался легким испугом, а Вячеслав получил незначительные ушибы. А вот для Константинова и Мнацаканова ДТП закончилось трагически, оба выжили, но получили тяжелейшие травмы. По хоккеисту врачи поначалу давали совсем неутешительные прогнозы, но железный организм спортсмена справился, позволив игроку выкарабкаться практически с того света. Константинов провел около месяца в коме, у него были серьезно нарушены речь, память и двигательные функции. Мнацаканов получил серьезную травму позвоночника, у него парализовало нижнюю часть тела.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Гнайда ранее был лишен прав за пьянку, а в его крови обнаружили незначительную концентрацию марихуаны. Однако суд вынес в отношении водителя на удивления мягкий приговор: девять месяцев тюрьмы и 200 часов обязательных работ.

В 1998 году «Детройт» уже без Константинова взял второй Кубок Стэнли подряд, а Боумен предпринял неудачную попытку заменить его в русской пятерке на Дмитрия Миронова. Константинов после оформления второго чемпионства появился на льду в инвалидной коляске.

«Именно он был первым, кому капитан Стив Айзерман передал трофей сразу после вручения. Константинов на коляске совершал круг почета, а за ним была вся команда, — это один из самых эмоциональных моментов за 40 лет, что я освещаю спорт», — рассказывал журналист Кит Гейв.

Мнацаканов до конца жизни был прикован к инвалидной коляске и умер чуть меньше года назад от онкологического заболевания в возрасте 71 года. 58-летний Константинов продолжает жить в США, и каждый день ведет борьбу за жизнь и здоровье. Бывшему игроку требуется специализированный и очень дорогостоящий медицинский уход, но власти штата Мичиган регулярно предпринимают попытки снять Константинова с бюджетного баланса, лишив того страховых выплат. Пока родным и близким россиянина удается отстоять его право на получение помощи.

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До появления в НХЛ русской пятерки многие североамериканские болельщики и специалисты были уверены, что уроженцы СССР не обладают необходимыми бойцовскими качествами для решения задач в Кубке Стэнли, где каждая игра похожа на рубку. Фетисов, Константинов и их партнеры-соотечественники опровергли этот тезис. По сей день россияне часто играют определяющую роль в победах разных команд в НХЛ, но новой русской пятерки пока так и не появилось.