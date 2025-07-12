Какие свои традиции казаки переняли у татар

На самом деле казаки, не причислявшие себя ни к одному из соседствовавших с ними народов, переняли у них намного больше, чем это может показаться. Многие традиции, военные хитрости и даже блюда казаки позаимствовали у татар. По одной из версий, даже само название «казак» татарского происхождения.

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Как отмечает в своей книге «История станицы Березовской» Михаил Сутчев, казаки никогда не относили себя ни к одному из народов, существовавших с ними бок о бок: ни к русским, ни к кавказцам, ни к европейцам, ни к татарам. Тем не менее казаки многое позаимствовали у своих соседей и врагов. Так, по мнению того же Сутчева, вольности и демократии казаки научились у новгородцев, боевому искусству у турок и татар, религию переняли у греков, жилища у русских и татар.

Обычай брить голову, оставляя один длинный чуб, если верить Александру и Максиму Андреевым, авторам книги «Настоящая история казацкой Украины», тоже был позаимствован казаками у татар. Аналогичного мнения Андреевы придерживаются и относительно традиционного казацкого костюма. Анатолий Палий, автор книги «Гетман Сагайдачный», также утверждает, что именно по примеру татар казаки начали носить восточные шаровары, широкие цветные пояса, сафьяновые сапоги с острыми носами и высокие остроконечные шапки.

Тем не менее татары продолжали оставаться врагами казаков. Именно для более эффективного сопротивления, как указано в издании «Русская смута» (составитель М. Г. Лазуткина), казаки и переняли у противника военную тактику и полукочевые нравы. Что касается последнего, то прежде некоторые казаки даже с наступлением зимы не возвращались домой, а устраивали на каком-нибудь неприступном Днепровском острове шалаши из хвороста и покрывали их лошадиными шкурами. Многие приезжали на ярмарки, но только для того, чтобы продать добытые меха, рыбу, мед, а также военные трофеи (лошадей и скот), добытые у татар.

Кроме того, казаки воевали, вооружались и седлали коней, как татары. Как отмечал Петр Краснов в своей книге «Картины былого Тихого Дона», казаки научились у татар и переправляться через широкие реки, изготавливая из камыша плотик, на который помещались седло и вьюк. Да и организация жизни в общинах также походила на систему, существовавшую у татар. Например, Дмитрий Яворницкий в своем труде «История запорожских казаков» упоминал о наказании, бытовавшем среди казаков, когда виновного в оскорблении начальства или обычного должника привязывали к пушке. Подобный метод наказания (но только за воровство), по словам Яворницкого, практиковался и у татар. Отсюда Яворницкий сделал вывод о заимствовании его у мусульманских соседей.

Даже большинство слов, которыми пользовались казаки, были заимствованы у татар. Василий Ключевский в издании «Русская история» отмечал, что существительное «казак», скорее всего, перенято у татар. «Казмак» означает бродить, скитаться. Так, по версии Ключевского, называли рядового легковооруженного воина в татарском войске. От татар заимствовано и слово «атаман», производное от «одаман», означающее начальника чабанов сводного стада. От татар казаки (в особенности запорожские, находившиеся в непосредственной близости к татарам) усвоили такие названия как: кош, есаул, толмач, чабан, бунчук, буздыган и т.д..

Владимир Броневский в своем труде «История Донского войска» писал о том, что и пища казаков представляла из себя смесь не только русских и малороссийских, но и татарских блюд. Так, если верить Броневскому, казаки переняли у татар бузу, напиток из кислого молока, а также множество других блюд и напитков из молока: «сюзьму, ремчукъ, крутъ и мандрыки» (именно так именовал их Владимир Броневский). Кроме того у татар, по словам Дмитрия Яворницкого, казаки научились приготавливать брынзу (овечий сыр) и пастрому (вяленое мясо).