Битва за Петропавловск: как русские унизили англичан на Дальнем Востоке

Несмотря на потерю своих колоний в Северной Америке, Британия во второй половине XIX века продолжала оставаться мировым гегемоном. Власть британской империи простиралась на все континенты, и говорили, что над землями британской короны никогда не заходит солнце. Величие этой мировой державы было неоспоримо, однако на пути английских колоний иногда возникали непреодолимые преграды. Одной из таких преград стал небольшой русский город Петропавловск.

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Мало кто мог противостоять мощи Британской империи. В это время слава о военных подвигах английских солдат разносилась по всему миру. Неудивительно, что империя участвовала во множестве сражений. Например, во второй половине XIX века англичане установили мировой рекорд, одержав победу в войне за всего 38 минут. Это был британо-занзибарский конфликт.

Однако в то время английская история знала не только победы, но и поражения. В ходе Крымской войны Россия вышла побежденной, но британская корона допустила много ошибок. Например, атака легкой кавалерии под Балаклавой привела к сокрушительным последствиям, когда русские пушки быстро уничтожили английских солдат. Англичане также потерпели поражение на Камчатке.

Британцам было принципиально важно сохранять абсолютную монополию во всех морях и океанах. Поэтому власти Туманного Альбиона с большим вниманием наблюдали за тем, как русские постепенно обживаются на Дальнем Востоке и обзаводятся там портами.

Задолго до того, как разгорелась сама Крымская война, царские чиновники на Камчатке не без тревоги заметили, что в порт подозрительно часто заходят китобойные суда под флагами разных стран, но властям города было хорошо понятно, что это английские шпионы.

Неожиданный союзник

Когда в 1853 году началась война, стало ясно, что атака на русский Дальний Восток неизбежна. И действительно – английские моряки, объединившись со своими французскими союзниками, начали планировать нападение на Камчатку. Впрочем, информацию об этом не удалось долго держать в тайне. Русским помог очень далекий и неожиданный доброжелатель – король независимых Гавайских островов Камеамеа III. Он рассказал в своем письме о том, что британский флот планирует обрушиться на берега почти необжитой Камчатки.

Осознав всю серьезность ситуации, губернатор полуострова Василий Степанович Завойко предпринял ряд оперативных и своевременных мер. Город Петропавловск середины XIX был очень мал и довольно плохо укреплен. В нем проживало всего-то 1600 человек, а гарнизон состоял из 230 солдат. Поверив предупреждению гавайского короля, Завойко сумел принять необходимые меры: всеми возможными силами увеличил количество солдат до 930. Здесь отчасти помог случай – в порту города бросил якорь фрегат «Аврора», который в это время совершал кругосветное путешествие, а еще несколько сотен солдат дал Сибирский линейный батальон, их доставило судно «Двина». Благодаря успешной мобилизации и оперативным действиям, весь город превратился в одну большую кипящую стройку. Жители, готовясь к нападению могущественного врага, начали возводить многочисленные оборонительные укрепления.

Ход боя

Объединенный англо-французский флот, выставленный для выполнения тихоокеанской операции, состоял из четырех фрегатов, одного брига и одного транспортного судна. У них был перевес не только в живой силе (2700 человек против 930 у защитников Петропавловска), но и в артиллерии. Царские войска в Петропавловске располагали только 67 старыми пушками, в то время как на 6 вражеских кораблях было 212 современных крупнокалиберных орудий. Честь возглавить операцию пала на английского контр-адмирала валлийского происхождения Дэвида Прайса. Этот человек был самым настоящим морским волком, который начал свой путь простым юнгой, и застал еще времена наполеоновских войн. В целом, англичане ждали легкой победы.

Однако, когда в августе 1854 года английские суда оказались в акватории Авачинской бухты, стало ясно, что русские крепко окопались в городе и Петропавловск не падет без упорного боя.

Еще на подготовительной стадии сражения произошло одно невероятно странное событие, которое во многом предопределило его исход. Абсолютно неожиданно для всех погиб лидер английского флота Прайс. На самом деле не очень ясно, что с ним случилось. Бытует точка зрения, что он, испытав колоссальный стресс от вида ощетинившегося укреплениями Петропавловска, наложил на себя руки. Согласно другой точке зрения – контр-адмирал взялся прочищать револьвер и случайно выстрелил в себя. В любом случае несомненно следующее: за день до генерального сражения командующий армией гибнет от своего собственного оружия. Разумеется, это известие быстро распространилось среди корабельных команд и деморализовало атакующих. Его место занял адмирал Огюст Фебврье-Деспуант, который не стал никак видоизменять план погибшего предшественника. Что, вероятно, было ошибкой: Прайс предполагал быструю победу над небольшим гарнизоном, поэтому его стратегические наработки оказались не очень актуальными в условиях возросшей силы Петропавловска.

31 августа начался первый штурм города. Фрегаты начали обстреливать батареи Петропавловска, однако их огонь заставил замолчать лишь два бастиона. Параллельно с этим они пытались прицельным пушечным огнем уничтожить два бывших в распоряжении русских судна. Вопреки плотному артиллерийскому обстрелу с позиций защитников, союзный флот сумел высадить десант морской пехоты. Однако скоро стало понятно, что штурм постепенно захлебывается, и англо-французские суда отступили на свои исходные позиции.

Второй штурм, предпринятый 5 сентября, был более ожесточенным. Вражеские фрегаты предприняли обманный маневр, повторяя действия предыдущей атаки, но настоящий замысел крылся в том, чтобы высадить весь десант и незаметно провести его в тыл защитников. Однако Завойко сумел разгадать вражеский замысел и отправил на предотвращение атаки отряд размером в 350 человек. Тут на руку русским сыграл непростой рельеф местности: англичане наступали со стороны Никольской сопки, спускаясь с самой ее вершины, а русские отряды, умело отбивая вражеские атаки, заставили их отступать прямо к крутому обрыву. Многие из десантников разбились и покалечились, падая с почти отвесной 40-метровой высоты. Когда пороховой дым от ружейных выстрелов рассеялся, то выяснилось, что на поле брани осталось лежать 400 мертвых солдат англо-французской группировки, а русские не досчитались лишь 34 человек. Второй штурм Петропавловска был благополучно отбит.

Спустя неделю порядком потрепанный вражеский флот снялся с якорей и отправился восвояси.