Как Смерш и военная разведка охотились на фашистскую верхушку

Хотя Великая Отечественная закончилась 80 лет назад, в ее истории остается много неизвестных страниц. Одна из них - работа советских разведчиков по захвату Гитлера в период Берлинской наступательной операции.

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Известно, что СМЕРШ сформировал для этой цели 20 оперативных групп, которые действовали в разных районах немецкой столицы.

Не отставала от своих коллег и военная разведка. Мне посчастливилось быть знакомым и общаться с заместителем командира специальной разведгруппы Виктором Бочкаревым, в ту пору капитаном.

Виктор Викторович пришел в разведку еще до войны. Тогда было ему 24 года. Несмотря на молодость, он знал и умел многое. Успел освоить шесть иностранных языков: английский, немецкий, французский, румынский, испанский и даже эсперанто. Знал радиодело, имел опыт журналистской работы. Усиленно занимался спортом - ходил в горы, плавал, участвовал в велогонках.

Войну Бочкарев встретил оперативным офицером пограничного разведпункта в Каунасе. 22 июня 1941 г. в 4 часа окраину города, где находились воинские склады, начали бомбить немецкие самолеты. Пришлось эвакуироваться под огнем.

В Москве Бочкарева зачислили в первый отдел Разведуправления Красной Армии. Он готовил сотрудников для заброски в тыл, вел их оперативную подготовку, обеспечивал легендирование, снабжал документами, разрабатывал условия связи, осуществлял засылку агентов и руководил их дальнейшей работой.

Гитлер далеко не уехал

В декабре 1944-го Виктор Бочкарев был назначен замкомандира специальной разведгруппы. Она состояла из 13 человек. В ее состав входили оперативные офицеры, радист, шифровальщик, опертехники, фотограф, полиграфист, водители. Именно этой спецгруппе и была поставлена чрезвычайно важная и сложная государственная задача - захватить Гитлера. Впрочем, начальник разведки фронта говорил не только о Гитлере, но и о ближайших его подельниках: Геринге, Гиммлере, Геббельсе, Бормане и других деятелях фашистской верхушки. Их надо было брать живыми.

Разведчики отчетливо понимали: сделать это будет сложно. Фашистские бонзы прекрасно знали, что натворили на нашей земле, и потому постараются сдаваться американцам и англичанам. Значит, надо не дать им сделать этого. Тем более, что союзники тоже развернули поиски фюрера и его друзей.

Командир специальной разведгруппы Александр Руненко, Бочкарев и их подчиненные считали, что именно они, а не американцы должны захватить Гитлера. Однако прежде всего его надо было найти. Были данные, что фюрер покинул не только имперскую рейхсканцелярию, но и столицу.

В период проведения Берлинской операции в 1945 г. части 3-й танковой армии под командованием генерал-полковника Павла Рыбалко неожиданно встретили крайне упорное, ожесточенное сопротивление фашистов при взятии городка Цоссен. Казалось бы, ничего необычного, таких в Германии сотни, но на подступах к этому городку был создан мощный укрепленный узел. Оборону здесь держали войска СС при поддержке танков и артиллерии.

В ходе боев в самом городке фашистские подразделения яростно контратаковали наших. Командование 3-й танковой армии было озадачено действиями гитлеровцев. Здесь крылась какая-то загадка: Цоссен - не Берлин, что тут защищать? Оказывается, было что. В Цоссене находился подземный командный пункт Гитлера. Более того, из рассказов местных жителей стало известно, что совсем недавно его посещал фюрер, но с началом боев за город спешно покинул бункер.

Вскоре поступили новые сведения: якобы, Гитлер далеко не уехал. Он находился в войсках котбусской группировки, прорывавшейся на юго-восток и уничтоженной частями Красной Армии, а теперь скрывается в военном госпитале под видом тяжело раненного в лицо солдата вермахта.

«Срочно выезжаем в город Тойпиц»

Подполковник Руненко вызвал к себе капитана Бочкарева. «Срочно выезжаем в город Тойпиц, - сказал командир. - Туда уже направлена комендантская рота. Они оцепят территорию, а наша задача найти Гитлера, если, конечно, он там».

Через четверть часа специальная разведгруппа на «додже» и «виллисе» выехала в сторону Тойпица. Движение по проселкам и лесным дорогам затруднялось пожарами, завалами из битой техники, автомашин, повозок, а порою и трупов немецких солдат.

Тойпицкий госпиталь, расположенный в сосновом бору, на окраине города, был окружен советскими автоматчиками. Сюда с мест боев поступали раненые. Спецгруппа военной разведки начала прочесывать лечебные корпуса. С раненых снимали повязки, внимательно их осматривали. Но Гитлера среди них не оказалось.

Бочкарев внимательно следил за поведением врачей и медицинских сестер. С некоторыми из них заводил разговор. Они заметно волновались, не совсем понимая, что происходит. Одна из сестер, которая по приказу советского офицера снимала повязку с лица раненого солдата, осторожно спросила его: «Вы кого-то ищите, господин офицер?»

- По нашим данным, в госпитале скрывается Гитлер под видом раненого в лицо солдата.

Услышав такое, медсестра смутилась, но твердо сказала.

- Здесь нет никого из высшего руководства. У нас лечатся обычные рядовые солдаты и несколько офицеров. - А эсэсовцы?

Медсестра опасливо огляделась, тихо шепнула: «Пойдемте со мной, герр гауптман».

Они вышли из палаты и сестра призналась, что в ее отделении скрываются трое эсэсовцев, указала, где находятся их койки. Бочкарев передал их в руки командира комендантской роты, а сама спецгруппа возвратилась в Целендорф.

«Выдвигайтесь к озеру Богензе»

Следующим утром из разведотдела штаба фронта прибыл посыльный. Разведчикам было приказано выдвинуться на север, в район озера Богензе, что в 15 километрах от Берлина. Там, на берегу располагалось имение имперского министра пропаганды Геббельса.

В главном здании было три десятка комнат. На территории располагались служебные помещения, корпус для гостей, специальный бункер. Резиденция имела автономное водоснабжение, канализацию, систему кондиционирования воздуха. У Геббельса был свой кинотеатр, шикарный каминный зал

Разведчиков удивило невиданное количество репродукторов. Они были развешаны во всех комнатах, коридорах, холлах, прихожих, ванных, даже в туалетах. Как пояснила нянька детей министра пропаганды, которую удалось допросить, доктор Геббельс и в туалете хотел быть в курсе того, как ведется пропаганда его ведомством. Она-то и показала, что тут вскоре должны собраться нацистские лидеры во главе с Борманом.

Руненко со своими разведчиками устроили засаду. Но она ничего не дала. Нацистские лидеры не приехали. А как хотелось захватить Гитлера, Геббельса, Бормана! Увы, это никому не удалось сделать. Гитлер и Геббельс покончили с собой, Борман пытался с группой эсэсовцев прорваться из города, но был ранен осколком и принял яд.

Чтобы сегодня, спустя десятилетия, не показалось, что спецгруппа разведки якобы занималась лишь бегом за «тенями» нацистских преступников, скажу сразу: поиск фашистских лидеров - лишь эпизод из боевой жизни военных разведчиков. Да, возможно, самый яркий, эмоциональный, запоминающийся, но эпизод. В основном шла обычная, если хотите, рутинная работа, без которой в разведке не бывает успеха.

© Подполковник Виктор Бочкарев

В те месяцы, несмотря на яростное сопротивление фашистов, было ясно: войне приходит конец. И разведка пыталась заглянуть уже за тот, мирный горизонт. У спецгруппы в связи с этим были свои заботы: не только постоянная заброска разведгрупп в тыл противника, не только доклад разведданных в штаб 1-го Украинского фронта и 3-й танковой армии, но сбор и отправка в Москву трофейной радио-, фото-, и полиграфической техники, справочной литературы, легализационных документов.

От их наличия, подлинности, ценности зависела судьба будущих, послевоенных агентов военной разведки. Это прекрасно понимал капитан ГРУ Виктор Бочкарев. И не ошибся. Именно ему и придется всю свою послевоенную службу готовить таких агентов и снабжать их документами. В том числе теми, которые удалось добыть спецгруппе в конце войны.