Тайна могилы Цепеша: что обнаружили в гробнице Дракулы

Влад Цепеш, известный также как граф Дракула, был правителем Валахии в XV веке. Его мрачное прозвище связано с жестокими методами борьбы с врагами, включая насаждение их на колья, пишет газета "Московский комсомолец".

Более десяти лет исследователи изучали гробницу, на которой была обнаружена загадочная надпись на латыни. Расшифровка позволила найти два ключевых слова: "Влад" и "Балканы". По бокам гробницы находятся две статуи, похожие на сфинксов. Эксперты считают, что это может быть загадочный намек на "Цепеш", румынский эпитет Влада, означающий "Колосожатель".

Гробница находится в небольшом крытом дворе церковного комплекса, бывшего монастыря францисканцев, а ныне одного из самых посещаемых религиозных мест в городе. Интерес исследователей к гробнице вызвали вырезанные на ней необычные символы, которые обычно не встречаются на христианских захоронениях.

Профессор Джузеппе Реале, директор комплекса Санта-Мария-ла-Нова, сказал: "Похоже, что таинственная надпись является эпитафией в честь Влада III Валахского, широко известного как граф Дракула".