Какие народы мира на самом деле родом с Урала

По данным антропологов, первые люди появились на Урале около 100 тысяч лет назад. Ими были неандертальцы, пришедшие из Средней Азии. С тех пор эта территория была постоянно населена. Причем народы сменяли и вытесняли друг друга, рождались и перерождались в этом горниле этногенеза. Многие современные этносы — выходцы с Урала.

Финно-угры

Современные финно-угорские (уральские) народы — это свыше 25 миллионов человек, живущих в Западной Сибири, Центральной, Северной и Восточной Европе. Как следует из названия, большую часть из них составляют финны (15 миллионов) и венгры (5 миллионов). Третий по численности народ уральской группы — эстонцы (1 миллион). Некогда предки всех трех этносов мигрировали с Северного Урала и перебрались в Европу.

Несмотря на кажущуюся несхожесть финнов, венгров и эстонцев, у них, на самом деле, довольно много общего, помимо языковой схожести. Так все финно-угорские народы чувствуют глубокую связь с природой и воспринимают ее как полноправного партнера, а не как исключительно объект хозяйственной деятельности. Все они являются земледельцами и в основном не проявляют агрессии по отношению к соседям.

К слову, вышеперечисленные качества вполне относятся и к малым народам, имеющим финно-угорское происхождение: карелам, мордвинам, марийцам, коми, хантам и манси. По ряду причин у них так и не сложилась собственная государственность, а также сохранились языческие верования и почитание духов, что было свойственно финнам, венграм и эстонцам на ранних этапах развития и формирования наций.

Тюрки

Южный и Средний Урал был преимущественно заселен тюркскими народами. Предки современных сибирских татар и башкир пришли сюда с Алтая, но сами народы сформировались уже на Урале и отсюда расселились по обширным территориям, что занимают и сейчас. Несмотря на общий ареал обитания, они сильно отличались от финно-угров: вели кочевой образ жизни, занимались охотой и скотоводством, проявляли агрессивный завоевательный характер. Может быть именно последнее и заставило в итоге предков финнов и венгров покинуть уральские земли.

С Урала на свои места обитания пришли и многие тюркоязычные народы, не дожившие до наших дней: авары, хазары, печенеги и половцы. Особенно много выходцев с территории современных Китая и Монголии осело на Урале во время монголо-татарского нашествия, но со временем все они были ассимилированы местным населением.